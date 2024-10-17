فابريجاس مشيدا بـ لامين جمال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

لامين جمال - برشلونة

انهال سيسك فابريجاس أسطورة برشلونة السابق بالإشادة بـ لامين جمال لاعب برشلونة الحالي.

لامين جمال

النادي : برشلونة

برشلونة

وعلق فابريجاس على المقارنات بينه وبين ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في بدايتهما، كاشفا بأنه لا يحبذها بكل تأكيد.

وقال مدرب كومو في تصريحات لقناة ESPN: "أتفهم المقارنات مع ميسي. إنه موهبة فريدة، والتشابهات موجودة."

أخبار متعلقة:
برشلونة يكشف طبيعة إصابة لامين جمال لمعاناته من إجهاد عضلي.. استبعاد لامين جمال من مواجهة صربيا مدرب إسبانيا عن التدخلات ضد لامين جمال: هل تنتظرون القبلات؟ هذه هي كرة القدم لاعب الدنمارك يكشف سبب التدخلات العنيفة المقصودة ضد لامين جمال

"أتفهم المقارنات بين لامين جمال وليونيل ميسي رغم إنني لا أحب ذلك لأنني أعتقد أن كل لاعب مختلف ولدينا جميعًا قصصنا الخاصة".

وأضاف "الآن يجب على لامين أن يتبع مساره الخاص ويخلق طريقه. لكن هناك بالتأكيد علامات تعيدك إلى ما كان عليه ليونيل. أعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا، خاصة لجماهير برشلونة التي مرت بفترة صعبة".

مدرب كومو الإيطالي أكمل "أعتقد أن الحماس الذي يجلبه لامين مهم جدًا. إنه مثل ليونيل، في اللحظات الصعبة دائمًا يكون موجود لمساعدة الفريق. ومع لامين، أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق أداء رائع لسنوات عديدة في برشلونة."

وأتم "إنه قادر على قراءة المباراة وفهم ما يحتاجه. أعتقد أن هذه بالفعل علامة على أنه لاعب عظيم، ولاعب ناضج جدًا، وما يعجبني أكثر هو أنه يبدو وكأنه يلعب في الشارع. يبدو أن كل شيء أصبح سهلاً جدًا بالنسبة له. إنه متحرر ذهنيًا".

لامين جمال يلعب مع الفريق الأول منذ موسم 2021/2022، وقتما كان بعمر 16 عاما.

صاحب الـ19 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة رفقة برشلونة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 مثلهم.

وكان لامين جمال نجم منتخب إسبانيا الأول الذي حقق بطولة يورو 2024 هذا الصيف بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.

الدوري الإسباني لامين جمال برشلونة
نرشح لكم
مبابي يحصد جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد في سبتمبر ميرور: ليفربول بات متأكدا.. أرنولد إلى ريال مدريد تيباس يطالب فيفا بإلغاء كأس العالم للأندية 2025 عمر سيد معوض يكشف موعد عودته للملاعب.. وانضمامه إلى ريال بيتيس عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي فيتور روكي: أتمنى الاستمرار في بيتيس.. وأشعر بالسعادة الآن بيتيس يتمم اتفاقه مع الأهلي لضم عمر سيد معوض راديو ماركا: خلاف بين أنشيلوتي ونجله بسبب أردا جولر
أخر الأخبار
تنس - دجوكوفيتش يخسر من سينر في نصف نهائي بطولة الملوك 9 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس لجنة الحكام يكشف موعد تحديد حكام السوبر وطلب عاجل أجله جمال علام 13 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - مدرب فيزبريم: يحيى الدرع قد يغيب لنهاية الموسم 45 دقيقة | كرة يد
حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي 59 دقيقة | الكرة المصرية
حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
فابريجاس مشيدا بـ لامين جمال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - تأهيل نبيل عماد والزناري.. وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا