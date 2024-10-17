مران الزمالك - تأهيل نبيل عماد والزناري.. وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح

استهل الزمالك تدريباته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي تحضيرا لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز من أجل حصد لقب بطولة السوبر الأفريقي، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات، وشرح جوميز بعض الجوانب الفنية والخططية.

كما خاض اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف جواو ميجل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد الوصول إلى الإمارات اليوم.

فيما خضع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق لجلسة علاجية على هامش هامش مران اليوم، الذي أقيم مساء اليوم.

كما خاض مصطفى الزناري مدافع الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف الجهاز الفني.

وسافر نبيل عماد لاعب وسط الزمالك رفقة بعثة الفريق إلى مدينة أبوظبي لخوض منافسات السوبر المصري.

ويعاني اللاعب من إصابة كان قد تعرض لها وغاب على أثرها من خوض مباراتي منتخب مصر في التوقف الدولي.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوميز فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وقام لاعبو الفريق بتسديد ركلات الترجيح على الحراس محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.