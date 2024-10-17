ارتبط اسمه بالزمالك.. نعيم السليتي ينضم إلى الشمال القطري

أعلن نادي الشمال القطري يوم الخميس ضم التونسي نعيم السليتي.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "السليتي يدعم صفوف الشمال لمدة موسم واحد".

نعيم السليتي كان لا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن الأهلي القطري في نهاية الموسم المنقضي.

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قبل أسابيع، ارتبط اسم الزمالك بضم التونسي نعيم سليتي.

فقد قال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "عرض أحد الوكلاء علينا فكرة ضم التونسي نعيم السليتي بين عدد من اللاعبين الأجانب المعروضين، لكن اللاعب خارج حساباتنا".

وتابع "سليتي تعرض لإصابة في أغسطس الماضي، وتأكد غيابه من 6 إلى 8 أسابيع".

وأوضح المصدر "تلك الإصابة تعني عدم جاهزية سليتي للسوبر الإفريقي حال تم انضمامه، لذلك هو خارج حساباتنا".

ويلعب السليتي في مركز الجناح الأيسر ويبلغ من العمر 32 عاما.

وكان قد ارتبط اسم السليتي بخلاف الزمالك مع ناديي الترجي التونسي والدرعية السعودي.

ولعب السليتي مع ناديي الأهلي القطري والاتفاق السعودي في المنطقة العربية.

بينما كان يقضي مسيرته في فرنسا مع أندية باريس إف سي وليل وديجون.