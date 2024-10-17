انتهت أزمة القيد.. الزمالك يعلن سداد مستحقات أتشيمبونج بالكامل

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

أشيمبونج

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن نهاية أزمة مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج.

وكتب أدهم عبر منصة إكس: "الحمد لله. قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل".

وكان أتشيمبونج قد حصل في سبتمبر الماضي على حُكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك.

وتأخر نادي الزمالك عن دفع غرامة لاعبه السابق بنجامين أتشيمبونج البالغة 172 ألف دولار وهو ما يعرضه إلى إيقاف القيد مرة أخرى.

وقدم المهاجم البالغ عمره 33 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ولم ينضم أتشيمبونج إلى أي ناد منذ صيف 2021.

بذلك لم تعُد قضية أتشيمبونج تشكل أي خطر فيما يخص قدرة الزمالك على قيد اللاعبين.

ولكن على الجانب الآخر سبق وأن كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن وجود مشكلة أخيرة تهدد بحرمان الزمالك من القيد.

وقال سالم في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورتس: "بعد مسألة أتشيمبونج لا تزال هناك قضية جايمي باتشيكو المدرب السابق وستكون هناك عقوبة تخص القيد أيضا لحين السداد".

وأوضح "حُكم لباتشيكو بقيمة مستحقاته كاملة ولكنه استأنف مطالبا بقيمة كامل عقده، وفي حالة تأييد الحكم سيكون له 500 ألف دولار هي المستحقات التي لم يتلقاها عن فترة عمله".

أتشيمبونج الزمالك عمرو أدهم
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