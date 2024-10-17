كرة يد – إصابة قوية لـ يحيى الدرع مع فيزبريم

تعرض يحيى الدرع النجم المصري لفريق فيزبريم المجري لكرة اليد، إلى إصابة قوية أثناء مباراة فريقه مع فريديريشيا الدنماركي.

وخرج يحيى الدرع مصابا أثناء مباراة فريقه ضد فريديريشيا الدنماركي في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

النجم المصري، غادر اللقاء محمولا وممسكا بركبته بسبب عدم قدرته على السير أو إكمال اللقاء.

ورغم إن الإصابة تبدو في الركبة، لكن النادي المجري لم يعلن عن تشخيص الإصابة النهائي بعد.

من جهة أخرى، فاز فيزبريم على فريديريشيا الدنماركي بنتيجة 34-32، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتوج يحيى الدرع رفقة فيزبريم بلقب كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" قبل أيام على أرض مصر بعد الفوز على فريق ماجديبرج الألماني في النهائي.

لقب هو الخامس للنجم المصري صاحب الـ29 عاما رفقة فيزبريم بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس المجريين في الموسمين المنقضيين بعد انضمامه إلى الفريق عام 2022 قادما من الزمالك.