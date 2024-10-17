ميسي يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

كشف ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين ونجم إنتر ميامي عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

جاء ذلك على هامش حفل جوائز صحيفة ماركا الإسبانية، والذي شهد منح ميسي جائزة اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم.

وقال ميسي في الحفل: "تمكنت من تحقيق كل أحلامي، بل أكثر مما حلمت به حين كنت طفلًا ".

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وأضاف "حققت أكبر حلم لأي لاعب وهو الفوز بكأس العالم، أعتقد أن هذه هي البطولة التي نريدها كلنا كلاعبين حين نبدأ".

وأكمل "كنت محظوظا بالفوز بالعديد من الألقاب في نادي قلبي برشلونة، وفزت بالألقاب مع باريس سان جيرمان أيضا وكذلك مع إنتر ميامي".

وأوضح "في الحقيقة لا يمكنني طلب المزيد، وهدفي هو مواصلة المحاولة والقتال لتحقيق المزيد من الألقاب".

أما عن مشاركته في المونديال القادم فقال: "لا أريد أن أسبق الأحداث، بل أفضل الاستمتاع بشكل يومي".

وأضاف "أتمنى الاستمرار على نفس المستوى، ولا أنظر للمشاركة في كأس العالم 2026 كهدف لي، بل أستمتع بكل يوم".

وفاز ميسي بكأس العالم 2022 في قطر مع منتخب الأرجنتين.

وحقق منتخب الأرجنتين المونديال الثالث له في تاريخه، بعد 1978 و1986.

وحقق ميسي حتى الآن 46 لقبا في مسيرته الكروية الطويلة التي بدأت مع فريق برشلونة في 2004.

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