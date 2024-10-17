خبر في الجول - أحمد رضا إلى الجونة معارا من وادي دجلة

أتم نادي الجونة اتفاقه مع وادي دجلة بشأن ضم أحمد رضا لاعب وادي دجلة على سبيل الإعارة.

ولعب رضا الموسم المنصرم في صفوف بلدية المحلة معارا من وادي دجلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة أتم اتفاقه بشأن استعارة أحمد رضا لمدة موسم.

اللاعب صاحب الـ21 عاما يمتد تعاقده مع وادي دجلة حتى صيف 2027.

الجونة أعلن في وقت سابق ضم الثنائي النيجيري شامسو كبير، وأوريبي تايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووصل عدد المحترفين النيجيريين في صفوف الجونة إلى 4 ضمن تدعيمات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع النيجيري كريستيان أوبينا، ومواطنه فيفور أكيم على سبيل الإعارة.

كما سبق وأن ضم الجونة كل من: محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا" ومحمد علاء وعمرو شعبان، وعصام صبحي.

وأنهى الجونة الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر، قبل الخروج أمام بيراميدز برباعية نظيفة.

ويقود الجونة علاء عبد العال منذ صيف 2023 ويستمر في مهام عمله حتى الآن.