مدرب فرانكفورت: أثق في قدرة مرموش على مواصلة مستواه المبهر

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونيخ

يثق دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت في قدرة نجمه عمر مرموش على مواصلة التألق هذا الموسم.

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني، إذ يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي: "عمر مرموش سيصل خلال ساعات، دعونا نرى كيف ستكون حالته البدنية حين يعود".

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وأضاف "نحن واثقون من قدرته على مواصلة مستواه المبهر".

ويستعد فرانكفورت لملاقاة باير ليفركوزن يوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وأعلنت لعبة FC25 فوز عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن المرشحين للتتويج بالجائزة رفقة هاري كين ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وآخرين.

وسبق لمرموش المنافسة على الجائزة في العام الماضي ولكنه لم يتوج بها.

وهذا ما قدمه مرموش خلال شهر سبتمبر:

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)

لعب: 3.

سجل: 5.

صنع: 2.

عدد الدقائق: 265.

نسبة التمريرات الصحيحة: 80%.

وفاز عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر سبتمبر.

وتنافس مرموش على جائزة أفضل لاعبي فريقه مع المهاجم هوجو إيكيتيكي والحارس كواو سانتوس.

وواصل الدولي المصري تألقه الذي بدأ منذ انطلاق الموسم مع فريقه الألماني.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت دينو توبمولر
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