الهلال يعلن تفاصيل إصابة بونو

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 20:19

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة حارسه الدولي المغربي ياسين بونو.

وتعرض بونو للإصابة خلال مواجهة منتخب المغرب أمام إفريقيا الوسطى بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأعلن نادي الهلال إصابة ياسين بونو بتمدد في العضلة الخلفية.

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ولم يعلن الهلال مدة غياب ياسين بونو عن صفوفه، فيما ذكرت شبكة beIN sports أن فترة غياب بونو قد تصل إلى 3 أسابيع، بينما أوضحت قناة العربية أن اللاعب سيعود إلى الملاعب خلال أسبوع.

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الهلال سيواجه الفيحاء غدا الجمعة ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

متصدر الدوري السعودي لديه مباراة قوية للغاية أمام العين الإماراتي يوم الإثنين المقبل ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قد تحدث عن إصابة ياسين بونو حارس مرمى الفريق.

وكشف وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "للأسف بونو تعرض للإصابة لكنه في حالة جيدة".

وتابع "أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة وتبعده عن الملاعب لمدة طويلة".

وأضاف الركراكي "نتمنى أن يكون بونو معنا في معسكر شهر نوفمبر المقبل".

وتعرض بونو لإصابة عضلية غاب على أثرها عن المتبقي من مواجهة إفريقيا الوسطى.

وتغلب منتخب المغرب على إفريقيا الوسطى بخمسة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وأشرف حكيمي بينما أحرز عز الدين أوناحي هدفين.

الفوز رفع رصيد المغرب لـ 9 نقاط في الصدارة، بينما ظل منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب الحابون المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تتذيل ليسوتو الترتيب بنقطة وحيدة.

الهلال ياسين بونو
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