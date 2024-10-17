كرة سلة - من بورتوريكو.. الزمالك يعلن تعاقده مع كايل فيناليس

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع البورتوريكي كايل فيناليس، لتدعيم صفوف فريق كرة السلة.

ويمتلك صاحب الـ32 عاماً سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكانت أخر تجاربه في الدوري البورتوريكي.

ويلعب فيناليس في مركز "بوينت جارد" وهو صانع الألعاب في كرة السلة.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للنادي الأبيض، فقد جاء التعاقد مع كايل فيناليس بعد دراسة العديد من السير الذاتية، باختيار وائل بدر المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع الأمريكي كايل فيناليس، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك عن نجاحه في رفع عقوبة الإيقاف عن المشاركة في الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL".

ويحق للزمالك المشاركة في أي نسخة مقبلة من BAL في حالة تتويجه بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بالنسخة الأولى من BAL قبل أن يخسر بنصف نهائي النسخة الثانية ويحصل على المركز الثالث.