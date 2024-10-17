بايرن يستعيد مدافعه قبل مواجهة شتوتجارت

استعاد بايرن ميونيخ مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي غاب مؤخرا بسبب الإصابة.

أوباميكانو استُبعد من معسكر منتخب فرنسا بالتوقف الدولي الأخير بعد تعرضه لإصابة في لقاء فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت.

وشارك أوباميكانو في تدريب بايرن الجماعية يوم الخميس ليؤكد جاهزيته لخوض لقاء شتوتجارت يوم السبت.

وذلك بعدما أدى تدريبات فردية خلال الأيام الأخيرة.

ويصطدم بايرن بشتوتجارت ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وخضع أوباميكانو لفحص بالرنين المغناطيسي عقب لقاء فرانكفورت وكشف عن إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

لقاء بايرن مع فرانكفورت شهد تألق عمر مرموش مهاجم الأخير الذي سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

مما دفع فينسينت كومباني مدرب بايرن للتحدث عنه، إذ قال في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مرموش يتمتع بصفات رائعة، مثل السرعة والقدرة على إنهاء الهجمات".

وتابع "ما فعله مرموش حين صنع الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي ليس طبيعيا. لقد تفوق على أوباميكانو بقوته، لم يفعل أحد ذلك ضد أوباميكانو هذا الموسم".

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني الذي حصد جائزة الأفضل فيه خلال شهر سبتمبر.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

أما أوباميكانو فقد شارك في 9 مباريات مع البافاري هذا الموسم، وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 3 مباريات، وسجل هدفا.