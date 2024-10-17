بايرن يستعيد مدافعه قبل مواجهة شتوتجارت

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونيخ

استعاد بايرن ميونيخ مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي غاب مؤخرا بسبب الإصابة.

أوباميكانو استُبعد من معسكر منتخب فرنسا بالتوقف الدولي الأخير بعد تعرضه لإصابة في لقاء فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت.

وشارك أوباميكانو في تدريب بايرن الجماعية يوم الخميس ليؤكد جاهزيته لخوض لقاء شتوتجارت يوم السبت.

أخبار متعلقة:
Gaming - مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 مبابي يحصد جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد في سبتمبر ذا أثليتك: ريال مدريد يلاحق لابورت لو باريزيان: إنريكي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2027

وذلك بعدما أدى تدريبات فردية خلال الأيام الأخيرة.

Image

ويصطدم بايرن بشتوتجارت ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وخضع أوباميكانو لفحص بالرنين المغناطيسي عقب لقاء فرانكفورت وكشف عن إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

لقاء بايرن مع فرانكفورت شهد تألق عمر مرموش مهاجم الأخير الذي سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

مما دفع فينسينت كومباني مدرب بايرن للتحدث عنه، إذ قال في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مرموش يتمتع بصفات رائعة، مثل السرعة والقدرة على إنهاء الهجمات".

وتابع "ما فعله مرموش حين صنع الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي ليس طبيعيا. لقد تفوق على أوباميكانو بقوته، لم يفعل أحد ذلك ضد أوباميكانو هذا الموسم".

ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني الذي حصد جائزة الأفضل فيه خلال شهر سبتمبر.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

أما أوباميكانو فقد شارك في 9 مباريات مع البافاري هذا الموسم، وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 3 مباريات، وسجل هدفا.

دايوت أوباميكانو بايرن ميونيخ عمر مرموش
نرشح لكم
ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا فابريجاس مشيدا بـ لامين جمال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي بعد القبض على 19 مشجعا.. الكشف عن شهادة تشالهان أوجلو في تحقيقات قضية أولتراس إنتر روبن أموريم يعلق على "هل يخلف جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي" "خوفا من محاكمة غير عادلة".. باكيتا يصدر بيانا بشأن قضية المراهنات من أجل المصابين بعمى الألوان.. بايرن ميونيخ يعدل شعاره ذا أثليتك: ريال مدريد يلاحق لابورت
أخر الأخبار
تنس - دجوكوفيتش يخسر من سينر في نصف نهائي بطولة الملوك 8 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس لجنة الحكام يكشف موعد تحديد حكام السوبر وطلب عاجل أجله جمال علام 12 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - مدرب فيزبريم: يحيى الدرع قد يغيب لنهاية الموسم 44 دقيقة | كرة يد
حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
فابريجاس مشيدا بـ لامين جمال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - تأهيل نبيل عماد والزناري.. وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا