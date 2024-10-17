من أجل المصابين بعمى الألوان.. بايرن ميونيخ يعدل شعاره

عدل نادي بايرن ميونيخ الألماني شعاره من أجل تسهيل رؤيته من جانب الأشخاص المصابين بعمى الألوان.

ويريد النادي الألماني تسهيل مهمة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو أي إعاقة بصرية في قراءة حروف شعار النادي بشكل مثالي.

مصدر من بايرن قال عبر صحيفة بيلد الألمانية: "نادي بايرن بمراجعة لوحة الألوان الخاصة به لتحسين إمكانية الوصول الرقمي".

وأضاف "تم الاتفاق على هذا التغيير أيضا مع ممثلي المشجعيين".

شعار بايرن ميونيخ الجديد على نفس التصميم ويتغير لونه فقط.

وتم تعديل كل من درجات اللونين الأحمر والأزرق لتكون أكثر وضوحا قليلا من الشعار القديم.

بايرن لم يكن الفريق الأول الذي يقوم بهذه التعديلات على شعاره لمساعدة الأشخاص المصابين بعمى الألوان.

وفي وقت سابق قام فينورد الهولندي أيضا بتعديلا شعاره وإجراء بعض التغييرات الصغيرة على غرار إزالة الخط الفاصل بين الأحمر والأبيض على الشعار.

بايرن الذي ظهر شعاره الأول في عام 1900 تم تغيير شعاره 13 تعديلا على شعاره طوال تلك السنوات.

وكان آخر تعديل قام به النادي البافاري في 2017 قبل أن يقوم في أكتوبر 2024 بتعديل بسيط من أجل تسهيل مهمة المصابين بعمى الألوان.