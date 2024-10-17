المدير الرياضي للدوري السعودي يكشف: ما الذي يتوقف عليه انتقال صلاح

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

كشف مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول بنهاية عقده مع ليفربول في نهاية الموسم.

وقال إيمينالو عبر بودكاست "ذا أوبي وان" الذي يقدمه جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق: "قرار انضمام صلاح للدوري السعودي يتوقف عليه فاللاعب هو صاحب القرار".

أما عن الفريق الذي من الممكن أن ينتقل له صلاح بين الفرق الكبيرة في الدوري السعودي قال: "هناك عملية واضحة للغاية حين يعلم أحد الأندية أن لديه الأموال والإمكانيات للتعاقد مع لاعب مثل صلاح، يجب أن يتقدم لنا بذلك وإن كان أول من يقدم ويظهر اهتمامه نسمح له بالمحاولة الأولى".

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وأوضح "ولكن أولًا يجب ألا يكون ذلك لمحاولة منع الأندية الأخرى من الحصول على فرصة التفاوض. يجب أن نضمن أن الموارد متاحة لهم ولديهم الحاجة له. لا يمكنك فقط أن تحجز كل الأسماء".

وأكمل "إذا كان التعاقد مع صلاح متاحا يمكنك أن تجد 7 أندية تتقدم لذلك وحتى الأندية الـ 18 جميعا، ولكن يجب التأكد من وجود القدرة المالية على ذلك، فهناك ميزانية والعديد من هذه الأندية قد تكون أنفقت ميزانيتها بالفعل".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يتخذ النادي الإنجليزي خطوات من أجل التجديد حتى الآن.

وكشفت صحيفة caughtoffside البريطانية وفقا لمصادرها أن صندوق الاستثمار السعودي يجهز عرضا فلكيا لضم محمد صلاح.

وأوضح التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي يستعد بحلول يناير المقبل تقديم عرضا رسميا لضم محمد صلاح.

ويجهز صندوق الاستثمار السعودي عرضا لمدة موسمين مع بند يتيح التجديد لموسم ثالث مقابل راتب فلكي.

ورغم أن اتحاد جدة أبرز الأندية التي ترغب في ضم صلاح إلا أن هناك أندية تتنافس لضم قائد منتخب مصر.

وتتنافس أندية الهلال والنصر وأهلي جدة مع الاتحد لضم صلاح الموسم المقبل.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017 حين انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ ذلك الحين حقق الملك المصري العديد من الإنجازات، حيث حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وحطم الرقم القياسي للهداف في موسم واحد بنظام 20 فريقا حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018، وهو الرقم الذي حطمه النرويجي إرلينج هالاند لاحقا.

وتوج صلاح بالدوري الإنجليزي 2019-2020، ودوري أبطال أوروبا 2018-2019 الذي سجل في مباراته النهائية أمام توتنام هوتسبر.

محمد صلاح الدوري السعودي
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