مبابي يحصد جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد في سبتمبر

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

حصد الفرنسي كيليان مبابي جائزة لاعب شهر سبتمبر في صفوف فريقه ريال مدريد.

مبابي فاز بالجائزة بعدما لعب 5 مباريات وسجل 6 أهداف الشهر الماضي.

وقال مبابي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد للغاية وممتن لجماهير ريال مدريد ومن دواعي سروري أن أكون لاعب الشهر".

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وأضاف "أهم شيء هو الفوز بالمباريات طوال هذا الشهر والقدرة على الفوز بهذه الجائزة مرة أخرى".

وأكمل "الآن أمامنا 3 مباريات مهمة للغاية ونريد الفوز بها. أتمنى أن نبلي بلاءً حسنًا من أجل كل جماهير ريال مدريد".

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يذكر أن كيليان غاب عن صفوف منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، مما تسبب في الكثير من الجدل، وذلك بسبب عودته من الإصابة والظهور في مباريات الملكي قبل فترة كافية من بداية فترة التوقف الدولي

وأوضحت جريدة ماركا أن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أراد خوض فترة إعداد قصيرة خلال فترة التوقف الدولي لتحسين لياقته البدنية.

وغياب مبابي عن صفوف منتخب فرنسا في توقف أكتوبر الجاري، رغم أنه شارك مع ريال مدريد مؤخرا، كان باتفاق مع المدرب ديدييه ديشامب.

وذكر التقرير أن مبابي فعل ذلك لأنه لا يشعر أنه يلبي التوقعات هذا الموسم.

وسجل مبابي 7 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة لعبها مع ريال مدريد الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي بعد سنوات من الانتظار.

رغم هذا العدد الجيد من الأهداف، غير أن مبابي لا يقدم مستواه المتميز الذي قدمه لسنوات مع باريس سان جيرمان.

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد كشف عن سبب استبعاد مبابي من معسكر المنتخب.

إذ قال ديشامب خلال مؤتمر صحفي قبل بداية فترة التوقف الدولي: "استبعاد مبابي؟ يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وواصل "مصالح الأندية والمنتخبات يجب أن تتعارض في وقت ما ولكن يجب علينا أن نفهم أن النادي هو من يتعاقد مع اللاعب وليس الاتحادات الوطنية والأهم هو مصلحة اللاعب، أعلم أن مبابي لن يقف ضد ناديه وهو لا يريد أيضا الوقوف ضد منتخب بلاده".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية، هم دائما يقاومون ذهاب اللاعبين لمنتخبات بلادهم والمجازفة به وأنا لست هنا للمجازفة".

وكان كيليان قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد وغاب عن مواجهة أتليتكو مدريد وكشفت التقارير عن ضرورة غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد غيابه عن مباراة واحدة عاد مبابي وشارك ضد ليل وفياريال ولكنه غاب عن قائمة فرنسا.

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