في الجول يكشف قائمة الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

الثلاثي المغربي في الأهلي: رضا سليم - أشرف داري - يحيى عطية الله

استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على أسماء قائمة الفريق لخوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وسيلتحق الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق ببعثة الفريق بالإمارات مباشرة.

وشارك أبو علي مع منتخب فلسطين أمام الكويت في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أقيمت المباراة في قطر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

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وجاءت قائمة الأحمر كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - حمزة علاء

خط الدفاع: عمر كمال - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أكرم توفيق

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمد عبدالله - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - سمير محمد

وتسافر بعثة الأهلي اليوم الأربعاء 17 أكتوبر كما كان محددا من قبل.

ويشارك فريق الأهلي للمرة 19 في مسابقة السوبر المصري، وكان المارد الأحمر قد حصد لقب آخر ثلاث نسخ.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف مدينة أبوظبي بدولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

ويلعب الأهلي مباراته في نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة من مساء الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ويقام النهائي يوم 24 أكتوبر.

ويسعى المارد الأحمر لتكرار إنجازه القياسي بحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

الأهلي السوبر المصري
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