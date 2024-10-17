منافس الأهلي - العين يضرب حتا برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الإمارات

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

العين الإماراتي

تأهل العين إلى ربع نهائي كأس الإمارات بعدما فاز على فريق حتا برباعية نظيفة، قبل أيام من مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتنينتال.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وسجل رباعية العين كل من ماتيو سانابريا وماتياس سيجوفيا ولابا كودجو وجينو إنفانتينو في الدقائق 31 و58 و71 و88.

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ويتبقى للعين مباراتين فقط قبل مواجهة الأهلي.

إذ يلتقي العين مع الهلال السعودي يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

قبل أن يلعب ضد دبا الحصن في الدوري الإماراتي يوم الجمعة التالي.

على أن يلاقي الأهلي في استاد القاهرة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

قبل أيام، كشف الأهلي التفاصيل الكاملة للترتيبات الخاصة بمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وعقد سعد شلبي للدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال.

واستجاب الأهلي بحسب موقعه الرسمي لكافة طلبات النادي الإماراتي فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص للمقصورة الزجاجية بالكامل لكبار للمسؤولين في نادي العين بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي.

فيما تحدد للمران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

لا يتوفر وصف.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

الأهلي العين كأس إنتركونتنينتال
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