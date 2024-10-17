تعاون بين اتحاد الكرة ووزارة الصحة لمنع التلاعب في أعمار اللاعبين

أعلن اتحاد الكرة المصري تعاونه مع وزارة الصحة من أجل الوقوف في وجه أزمة التلاعب في الأعمار.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان: "قام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بزيارة رسمية إلى مكتب خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لبحث التعاون في وضع آلية تستهدف العمل على الكشف على أعمار الناشئين والبراعم من خلال قواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمنع التلاعب والتزوير بأعمار على مستويي الناشئين والبراعم".

وأكد علاء نبيل، على إتفاق اتحاد الكرة المصري، التعاون مع وزارة الصحة على توفير كشوفات طبية لجميع أندية مصر على مستوى الجمهورية، لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات.

كما تم الإتفاق على وضع آلية تستهدف التعاون من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المميكنة التابعة لوزارة الصحة، مع التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وتم الإتفاق أيضا على إعداد وتنفيذ بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان ، بهدف إجراء الفحوصات الخاصة باللاعبين، كما تم الاتفاق على بدء التنسيق لإتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية حيال اكتشاف التزوير في بيانات تواريخ الميلاد بالأوراق الرسمية للاعبين.

قبل أيام، كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب مصر للناشئين من مواليد 2008.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تحاليل 7 لاعبين في منتخب 2008 أظهرت أن أعمارهم ليست مطابقة للمرحلة العمرية".

وأضاف "سيتم إجراء تحليل آخر لهم بنفس الجهاز الذي سيتم استخدامه في المغرب للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، بعد ذلك سنتخذ القرار اللازم".

وأوضح "اتفقنا مع أحمد الكاس مدرب منتخب 2008 ألا يشارك هؤلاء اللاعبين رسميا أو وديا حتى يتم التأكد من أعمارهم".

وواصل "تحاليل تحديد العمر لا تتم بالشكل الصحيح دائما. هناك معامل لا تصدر النتائج الدقيقة وهناك حالات تلاعب وفي بعض الأحيان يذهب شخص آخر للتحليل باسم اللاعب وفي النهاية تكون الأوراق سليمة".

وأكمل نبيل "الأندية هي المسؤولة عن مسألة أعمار اللاعبين بصرف النظر عن الأوراق.. وفي مرحلة 2009 تحديدا تتكرر هذه المشكلة وهناك عدة لاعبين أكبر من فئتهم العمرية بـ 3 أو 4 سنوات".

واختتم "إن ثبت وجود تلاعب في أعمار اللاعبين سأرسل توصياتي لمجلس إدارة اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات ضد اللاعبين وأنديتهم".