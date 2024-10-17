ذا أثليتك: ريال مدريد يلاحق لابورت

يتمسك ريال مدريد بضم الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر بحسب التقارير.

ويمتد تعاقد لابورت مع النصر حت صيف 2026.

وبحسب شبكة ذا اثليتك الأمريكية، فإن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع لابورت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد يعتزم إجراء اتصالات خلال الأيام المقبلة من أجل حسم صفقة لابورت.

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد رغب في ضم لابورت بالصيف بشرط أن يفسخ تعاقده مع النصر السعودي ولكن ذلك لم يحدث.

لابورت انضم إلى صفوف النصر قادما من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل نحو 24 مليون جنيه إسترليني.

لابورت صاحب الـ30 عاما لعب بقميص النصر 48 مباراة وسجل 4 أهداف.

وعلى المستوى الدولي لعب لابورت 39 مباراة وسجل هدفين وتوج بلقب يورو 2024.