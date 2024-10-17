الدوري الإيطالي - إنتر يفقد زيلينسكي أمام روما

يفقد نادي إنتر ميلان خدمات لاعبه البولندي بيوتر زيلينسكي خلال مواجهة روما المرتقبة.

ويلعب إنتر ميلان أمام روما يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وأعلن إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي، أن زيلينسكي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مواجهة كرواتيا وسيغيب عن مواجهة روما.

وتعرض زيلينسكي للإصابة في مواجهة بولندا ضد كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

إنتر ميلان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي.

فيما يحتل روما المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

صاحب الـ30 عاما لعب مع إنتر ميلان 6 مباريات في موسمه الأول قادما من نابولي.