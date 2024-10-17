لو باريزيان: إنريكي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2027

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

أصبح الإعلان الرسمي فقط هو ما يفصل تجديد تعاقد لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان للاستمرار في منصب المدير الفني.

وانضم إنريكي في 2023 لتدريب العملاق الباريسي، بعقد يمتد لموسمين.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية سيواصل الإسباني مسيرته حتى نهاية موسم 2026-27.

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وفاز إنريكي في موسمه الأول بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن صرّح ناصر الخليفي رئيس النادي لصحيفة آس الإسبانية: "إنريكي مدرب رائع، هو مدرب وشخص عظيم، سعداء للغاية معه، والمشروع استثنائي".

ويقترب أيضا لويس كامبوس المدير الرياضي من تجديد تعاقده مع الفريق وفقا للتقرير لكن دون إعلان.

وقاد إنريكي العملاق الباريسي في 62 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن.

وحقق الفوز في 40 مباراة وتعادل في 14 وخسر 8.

وسبق أن درب لويس إنريكي فرق برشلونة بي وروما وسيلتا فيجو وبرشلونة ومنتحب إسبانيا.

وتوج إنريكي بـ 9 ألقاب مع برشلونة بالإضافة لـ 3 مع باريس سان جيرمان.

وحاز من قبل جائزة أفضل مدرب في العالم عن موسم 2014-15.

باريس سان جيرمان لويس إنريكي
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