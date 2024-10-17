السوبر المصري - الأهلي.. لتكرار إنجازه القياسي

بدأت الاستعدادات لخوض منافسات النسخة 22 من بطولة السوبر المصري.

ويشارك فريق الأهلي للمرة 19 في مسابقة السوبر المصري، وكان المارد الأحمر قد حصد لقب آخر ثلاث نسخ.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف مدينة أبوظبي بدولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

ويلعب الأهلي مباراته في نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن في تمام الثامنة من مساء الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ويسعى المارد الأحمر لتكرار إنجازه القياسي بحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

الأهلي في السوبر

لم يغب الأهلي عن منافسات السوبر المصري منذ غيابه في نسخة سبتمبر 2004 والتي كانت بين فريقي المقاولون العرب والزمالك.

وسبق وأن حقق الأهلي لقب السوبر 4 مرات على التوالي مرتين الأولى في الفترة من 2005 إلى 2008 والثانية بين 2010 و2015 وشهدت إلغاء نسختين.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري إذ حصد 14 لقبا من أصل 21 نسخة أقيمت.

وخلال 14 لقبا نجح الأهلي في حصد اللقب ثلاث مرات بركلات ترجيح وأربعة بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وخسر الأهلي لقب السوبر أربع مرات فقط بينهم ثلاث مرات عن طريق ركلات الترجيح.

ويسعى الأهلي لمحو أحزان خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك غريمه التقليدي.

أبرز الراحلين

رحل عدد من لاعبي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وخرج الثلاثي أليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو على سبيل الإعارة.

كما تم بيع محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

ونجح زد في ضم الثلاثي رأفت خليل وعمار حمدي بجانب محمد أشرف.

أما الثنائي محمود متولي ومحمد المغربي فرحل إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

صفقات جديدة

دعم الأهلي صفوفه بأربع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبين الرباعي المنضم حديثا ضم كل من يوسف أيمن ويحيى عطية الله على سبيل الإعارة.

وجاءت صفقات الأهلي كالآتي:

- يحيى عطية الله (ظهير أيسر سوتشي الروسي)

- عمر الساعي (لاعب وسط الإسماعيلي)

- أشرف داري (مدافع بريست)

- يوسف أيمن (مدافع الدحيل)