السوبر المصري - بعد سفره مع بعثة الزمالك.. في الجول يكشف موقف نبيل عماد

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 15:58

كتب : إبراهيم رمضان

نبيل عماد - بعثة الزمالك

سافر نبيل عماد لاعب وسط الزمالك رفقة بعثة الفريق إلى مدينة أبوظبي لخوض منافسات السوبر المصري.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويعاني اللاعب من إصابة كان قد تعرض لها وغاب على أثرها من خوض مباراتي منتخب مصر في التوقف الدولي.

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

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وعلم FilGoal.com أن نبيل عماد يعاني من إصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

ويواجه نبيل عماد صعوبة في اللحاق بمواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة.

وسافر نبيل عماد مع الفريق من أجل استمرار تأهيله ومحاولة لحاقه بالمباراة الثانية حال تأهل الزمالك للنهائي.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت صباح اليوم الخميس من أجل الاستعداد للمشاركة في السوبر المصري.

وشهدت بعثة الزمالك أيضا تواجد مصطفى الزناري مدافع الفريق، الذي يخضع لتدريبات تأهيلية مكثفة للتعافي من الإصابة ومحاولات اللحاق بمباراة بيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر في أولى مباريات نصف النهائي.

ولم يعلن نادي الزمالك قائمة فريقه المسافرة إلى الإمارات.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

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