كرة يد - الاتحاد الإفريقي يكشف موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. وسيدات الأحمر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جدول مواعيد منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتقام قمة البطولة بين رجال الأهلي والزمالك في الخامسة من مساء غدا الجمعة.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تعديلا على المواعيد بعد أن كانت مباراة القمة في الثالثة والنصف عصرا.

وتنطلق غدا منافسات نصف نهائي رجال وسيدات بطولة إفريقيا.

وجاء موعد المنافسات المصرية في بطولة إفريقيا كالآتي:

رجال

الأهلي × الزمالك (5 مساء)

سيدات

الأهلي × بترو أتليتكو (7:30 مساء)

وكانت سيدات الأهلي قد فجّرن مفاجأة بإقصاء بريميرو دي أجوستو بطل أنجولا وحامل لقب آخر 8 نسخ أقيمت.

ويعتبر بترو أتليتكو هو أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 19 مرة.

وحقق فريق سيدات الأهلي المركز الرابع في آخر نسخة من بطولة إفريقيا لأبطال الدوري، وحققت سيدات الأهلي لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت في 1979.

أما على مستوى الرجال فكان الأهلي والزمالك قد أنهيا دور المجموعات محققان العلامة الكاملة ومتصدران لمجموعتيهما.

الأهلي فهو الفريق المتوج بلقب آخر نسخة أقيمت على حساب شبيبة كينشاسا الكونغولي.

وحقق الأهلي اللقب ست مرات.

ويعتبر الزمالك أكثر الفرق تتويجا بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري برصيد 12 لقبا.