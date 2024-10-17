السوبر المصري - بعثة الزمالك تصل إلى أبوظبي استعدادا لمواجهة بيراميدز

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مدينة أبوظبي استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري.

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت صباح اليوم الخميس من أجل الاستعداد للمشاركة في السوبر المصري.

وشهدت بعثة الزمالك تواجد مصطفى الزناري مدافع الفريق، الذي يخضع لتدريبات تأهيلية مكثفة للتعافي من الإصابة ومحاولات اللحاق بمباراة بيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر في أولى مباريات نصف النهائي.

ولم يعلن نادي الزمالك قائمة فريقه المسافرة إلى الإمارات.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.