السوبر المصري - الزمالك.. عودة من أجل اللقب الخامس

بدأت الاستعدادات لخوض منافسات النسخة 22 من بطولة السوبر المصري.

ويشارك فريق الزمالك للمرة 12 في مسابقة السوبر المصري، وكان قد غاب الفارس الأبيض عن النسخة الماضية.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف مدينة أبوظبي بدولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

ويفتتح الزمالك مبارياته بمواجهة بيراميدز ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام مواجهة الزمالك ضد بيراميدز الساعة 4:05 عصر يوم الأحد المقبل والموافق 20 أكتوبر الجاري.

الزمالك في السوبر

يتسلح الزمالك ببدايته المثالية للموسم الحالي بعدما حقق لقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي الغريم التقليدي في سبتمبر الماضي.

ويسعى الزمالك للجمع بين السوبر الإفريقي والمصري خلال أقل من شهر، وقبلهما كان الأبيض قد حسم تواجده في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك أول المتوجين بلقب السوبر المصري بعدما حصد لقبي 2001 و2002.

ومنذ نسخة 2002 غاب الزمالك عن التتويج باللقب لمدة 15 عاما حتى فاز بنسخة 2017 ثم 2020.

وحقق الفارس الأبيض اللقب أربع مرات مقابل خسارة نهائي السوبر سبع مرات آخرهم في 2022.

وغاب الزمالك عن المشاركة في آخر نسختين من البطولة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في مايو 2023 ليتم حرمانه من النسخة التالية وفقا للائحة.

ومن بين مفارقات الزمالك في بطولة السوبر هي عدم حسم الأبيض اللقب في الأربع مرات المتوج فيها بالبطولة خلال الوقت الأصلي.

إذ حسم الزمالك أول لقبين بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، بينما آخر نسختين حصدهما الزمالك تم حسمهما بركلات الترجيح.

أبرز الراحلين

رحل عدد من اللاعبين عن فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.

ولم يجدد الزمالك تعاقد كل من السنغالي إبراهيما نداي ويوسف أوباما ومحمود علاء ومحمد أشرف روقا ليرحل الرباعي في صفقات انتقال حر.

كما انضم الثنائي الشاب حمدي علاء وماجد هاني إلى صفوف فريق زد.

بينما خرج سيد عبد الله على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق البنك الأهلي.

صفقات جديدة

دعم الزمالك صفوفه بأربع صفقات جديدة لدعم الفريق الأول بجانب ضم ثنائي إفريقي تحت السن.

ويأتي ذلك بجانب عودة لاعبين معارين مثل أحمد حمود وعبد الله محمد وحسام أشرف.

وأشارت تقارير إلى أن جيفرسون كوستا مدافع أكاديمية بنفيكا قد يكون مفاجأة جوزيه جوميز خلال منافسات السوبر المصري.

وضم الزمالك الثلاثي المغربي محمود بنتايك والبولندي كونراد ميشالاك ومحمد حمدي على سبيل الإعارة، بجانب ضم الفلسطيني عمر فرج في صفقة شراء.

وجاءت صفقات الزمالك الجديدة كالآتي:

- محمود بنتايك (ظهير أيسر سانت إيتيان)

- كونراد ميشالاك (جناح أيمن أحد السعودي).

- عمر فرج (مهاجم أيك السويدي).

- محمد حمدي (جناج أيسر إنبي)

- جيفرسون كوستا (مدافع) - تحت السن

- سيدي نداي (مهاجم) - تحت السن