بيلد: فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش ولكن

ذكرت صحيفة سبورتس بيلد الألماني، أن نادي آينتراخت فرانكفورت حدد قيمة مهاجمه المصري عمر مرموش إذا قرر بيعه.

وأوضحت الصحيفة أن فرانكفورت حدد مبلغ يتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو، من أجل إقناع النادي ببيع مهاجمه.

ويعد مرموش هداف الدوري الألماني برصيد 8 أهداف في 6 مباريات، كما ساهم في 4 أهداف أخرى.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت في صيف 2023 قادما من فولفسبورج في صفقة انتقال حر.

ولعب مرموش خلال مسيرته مع أندية وادي دجلة، قبل الانضمام إلى فولفسبورج عام 2017، والانضمام إلى سانت باولي، وشتوتجارت على سبيل الإعارة، قبل نهاية عقده مع الفريق لينضم إلى فرانكفورت.

وربطت تقارير بانتقال مرموش إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي ليفربول، وتوتنام، وأرسنال، ونيوكاسل يونايتد.

ورغم انفتاح فرانكفورت على بيع مرموش حال تلقي عرض مناسب، إلا أن فرانكفورت يفتقد إلى المهاجم البديل، والذي قد يدفع إدارة النادي لمحاولة الإبقاء على اللاعب المصري.

وقام فرانكفورت ببيع راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو، وكذلك انتقل لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد مقابل 63 مليون يورو في صيف 2019، وسيباستيان هالر في صيف 2019 إلى وست هام مقابل 50 مليون يورو.