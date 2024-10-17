بيلد: فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش ولكن

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 15:21

كتب : FilGoal

عمر مرموش

ذكرت صحيفة سبورتس بيلد الألماني، أن نادي آينتراخت فرانكفورت حدد قيمة مهاجمه المصري عمر مرموش إذا قرر بيعه.

وأوضحت الصحيفة أن فرانكفورت حدد مبلغ يتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو، من أجل إقناع النادي ببيع مهاجمه.

ويعد مرموش هداف الدوري الألماني برصيد 8 أهداف في 6 مباريات، كما ساهم في 4 أهداف أخرى.

أخبار متعلقة:
لاعب فرانكفورت: مرموش يشبه هالاند عمر مرموش يفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بآينتراخت فرانكفورت مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعبي فرانكفورت في سبتمبر

وانضم مرموش إلى فرانكفورت في صيف 2023 قادما من فولفسبورج في صفقة انتقال حر.

ولعب مرموش خلال مسيرته مع أندية وادي دجلة، قبل الانضمام إلى فولفسبورج عام 2017، والانضمام إلى سانت باولي، وشتوتجارت على سبيل الإعارة، قبل نهاية عقده مع الفريق لينضم إلى فرانكفورت.

وربطت تقارير بانتقال مرموش إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي ليفربول، وتوتنام، وأرسنال، ونيوكاسل يونايتد.

ورغم انفتاح فرانكفورت على بيع مرموش حال تلقي عرض مناسب، إلا أن فرانكفورت يفتقد إلى المهاجم البديل، والذي قد يدفع إدارة النادي لمحاولة الإبقاء على اللاعب المصري.

وقام فرانكفورت ببيع راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو، وكذلك انتقل لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد مقابل 63 مليون يورو في صيف 2019، وسيباستيان هالر في صيف 2019 إلى وست هام مقابل 50 مليون يورو.

فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
نرشح لكم
مدرب فرانكفورت: أثق في قدرة مرموش على مواصلة مستواه المبهر محمد شريف: أسباب صعوبة الدوري السعودي عن المصري.. وحقيقة العودة لـ الأهلي لاعب فرانكفورت: مرموش يشبه هالاند لمعاناته من إجهاد عضلي.. استبعاد لامين جمال من مواجهة صربيا عمر مرموش يفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بآينتراخت فرانكفورت محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعبي فرانكفورت في سبتمبر
أخر الأخبار
تنس - دجوكوفيتش يخسر من سينر في نصف نهائي بطولة الملوك 8 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس لجنة الحكام يكشف موعد تحديد حكام السوبر وطلب عاجل أجله جمال علام 12 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - مدرب فيزبريم: يحيى الدرع قد يغيب لنهاية الموسم 44 دقيقة | كرة يد
حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
فابريجاس مشيدا بـ لامين جمال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - تأهيل نبيل عماد والزناري.. وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا