ديلي ميل: الاتحاد الإنجليزي تواصل مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب قبل توخيل

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي تواصل مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لتدريب المنتخب، وذلك قبل التوصل لاتفاق مع الألماني توماس توخيل.

وكشف مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في المؤتمر الصحفي لتقديم توخيل، أنه أجرى مقابلات مع 10 مدربين لتولي تدريب منتخب الأسود الثلاثة.

وقضى أنشيلوتي فترتين خلال مسيرته مع الأندية الإنجليزية وهما تشيلسي وإيفرتون، وبالفاز بالدوري والكأس مع البلوز عام 2010.

وكانت صحيفة ذا تايمز ذكرت أن الاتحاد الإنجليزي عرض على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تدريب المنتخب، إلا أن المدرب الإسباني علق: "ليس صحيحا، حتى الآن لم أقرر أي شيء بعد، إذا اتخذت قراري بالفعل سأخبركم، أي شيء يمكن أن يحدث:".

وكان من الممكن أن يكون أنشيلوتي ثاني مدرب إيطالي يتولى مسؤولية منتخب إنجلترا، بعد فابيو كابيلو.

وتولى كابيلو تدريب منتخب إنجلترا بين عامي 2007 و2012، ووصل إلى دور الـ16 في مونديال 2010، ولكن استقبال قبل يورو 2012 بعد تجريد جون تيري من شارة القيادة.

ولم يكن المنتخب الإنجليزي هو الأول الذي يرغب في التعاقد مع أنشيلوتي، بل سبقه البرازيل.

وارتبط اسم أنشيلوتي مع البرازيل، واعترف المدرب الإيطالي بأنه كان على اتصال مع رئيس الاتحاد البرازيلي السابق إدنالدو رودريجيز أواخر 2023، ولكن قراره النهائي كان البقاء مع ريال مدريد بعد التتويج بدوري الأبطال مرة أخرى.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2026.

وتولى لي كارسلي مهمة الإدارة الفنية لمنتخب إنجلترا بشكل مؤقت بعد الإطاحة بـ جاريث ساوثجيت على خلفية خسارة نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا.

وتعد تلك الخسارة الثانية على التوالي لمنتخب إنجلترا لبطولة أوروبا بعد الهزيمة أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020 بركلات الترجيح.