السوبر المصري - بيراميدز.. المشاركة الثالثة من أجل اللقب

بدأت الاستعدادات لخوض منافسات النسخة 22 من بطولة السوبر المصري.

ويشارك فريق بيراميدز في البطولة بصفته بطل كأس مصر، وتعتبر تلك المشاركة هي الثالثة على التوالي.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف مدينة أبوظبي بدولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

ويفتتح بيراميدز مبارياته بمواجهة الزمالك ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الساعة 4:05 عصر يوم الأحد المقبل والموافق 20 أكتوبر الجاري.

بيراميدز في السوبر

يشارك بيراميدز للمرة الثالثة في تاريخه بمنافسات السوبر المصري وهي المشاركة الثالثة على التوالي.

وكان بيراميدز قريبا من حصد اللقب في ظهوره الأول بمباراة مثيرة أمام الأهلي في 2023، حسمها لاعبو الأحمر بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

بينما في النسخة الثانية ومع ظهوره الثاني بالبطولة قدّم بيراميدز أسوأ مستوياته وحصد المركز الثالث.

وخسر بيراميدز في نصف النهائي أمام موردن فيوتشر بركلات الترجيح، بينما تغلب على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

"التالتة تابتة" مقولة مصرية شهيرة، ويسعى بيراميدز لتطبيقها بحصد لقب السوبر في محاولته ومشاركته الثالثة بالبطولة.

أبرز الراحلين

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية رحيل خمسة لاعبين من بيراميدز إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

ورحل الرباعي فخري لاكاي وإسلام عيسى وعبد الله مجدي ومحمود زلاكة على سبيل الإعارة، بالإضافة لبيع محمد صادق.

كما انتقل محمود صابر إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بالإضافة لانتهاء تعاقد بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي ومحمود وادي ومحمود أوكا وأحمد دعدور وكريم الطيب.

صفقات جديدة

دعم بيراميدز صفوفه بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وباستثناء طارق علاء ظهير أيمن سموحة، كانت صفقات بيراميدز في الجانب الهجومي.

إذ ضم بيراميدز صديق أوجولا من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة بجانب ضم يوسف أوباما في صفقة انتقال حر وعبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.

وجاءت صفقات بيراميدز الجديدة كالآتي:

- صديق أوجولا (جناح أيسر سيراميكا كليوباترا)

- يوسف أوباما (صانع ألعاب الزمالك)

- طارق علاء (ظهير أيمن سموحة)

- عبد الرحمن مجدي (جناح أيمن الإسماعيلي)