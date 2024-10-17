السوبر المصري - سيراميكا كليوباترا.. بطل الرابطة يتسلح بـ 15 صفقة

بدأت الاستعدادات لخوض منافسات النسخة 22 من بطولة السوبر المصري.

وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

وتستضيف مدينة أبوظبي بدولة الإمارات منافسات السوبر المصري للمرة الثامنة في التاريخ والرابعة على التوالي.

ويشارك فريق سيراميكا كليوباترا في البطولة بصفته بطل كأس الرابطة المصرية، وتعتبر تلك المشاركة هي الثانية على التوالي.

ويصطدم سيراميكا كليوباترا بمواجهة الأهلي البطل التاريخي للمسابقة في نصف النهائي.

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل والموافق 20 أكتوبر الجاري.

كليوباترا في السوبر

قدّم سيراميكا كليوباترا أداء جيد في ظهوره الأول بمنافسات السوبر المصري خلال النسخة الماضية.

ورغم ذلك حصد سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بعد خسارة المباراتين.

وتعرض سيراميكا كليوباترا لخسارة في الوقت القاتل أمام الأهلي ليودع حلم التأهل لنهائي السوبر في نسخته الأولى بمشاركة 4 فرق.

أما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز، قبل أن يحسم بيراميدز المركز الثالث بعد الفوز 5-4 في ركلات الترجيح.

ويلعب سيراميكا كليوباترا للمرة الثانية على التوالي منافسات السوبر المصري.

ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

أبرز الراحلين

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية رحيل عدد من نجوم فريق سيراميكا كليوباترا.

إذ رحل الثنائي المحترف صديق أوجولا وفيفور أكيم على سبيل الإعارة.

وانضم أوجولا إلى صفوف بيراميدز، بينما فيفور أكيم انضم إلى الجونة.

وبخلاف الثنائي رحل النيجيري صامويل أمادي في أغسطس الماضي وانضم لصفوف سموحة.

كما رحل الثنائي محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق وأحمد ياسر ريان المهاجم إلى البنك الأهلي.

وأخيرا نجح نادي المصري في ضم خالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا، بعد تألقه الذي جذب أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر ليكتب ظهوره الدولي الأول، كما ضم أحمد القرموطي.

ليرحل بذلك سبعة لاعبين من العناصر التي كان يعتمد عليها أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

صفقات جديدة

اختتم سيراميكا كليوباترا تدعيماته للموسم الجديد بضم حسين السيد ظهير أيسر فريق المصري، ليلتحق اللاعب ببعثة الفريق في الإمارات استعدادا للسوبر المصري.

ونجح سيراميكا كليوباترا في ضم خمسة لاعبين من بيراميدز وهم فخري لاكاي وإسلام عيسى ومحمود زلاكة وعبد الله مجدي على سبيل الإعارة بجانب شراء محمد صادق.

كما ضم سيراميكا كليوباترا ثلاثي الأهلي الشاب أحمد أشرف ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين.

وجاءت تدعيمات سيراميكا كليوباترا الجديدة كالآتي:

- حسين السيد (ظهير أيسر المصري)

- فخري لاكاي (مهاجم بيراميدز)

- إسلام عيسى (لاعب وسط بيراميدز)

- محمود زلاكة (جناح أيسر بيراميدز)

- عبد الله مجدي (لاعب وسط بيراميدز)

- محمد صادق (لاعب وسط بيراميدز)

- يوسف عبد الحفيظ (ظهير أيمن الأهلي)

- أحمد عابدين (مدافع الأهلي)

- أحمد أشرف (جناح أيمن الأهلي)

- عباسي كيوني (جناح أيمن فيلا الأوغندي)

- أيمن موكا (جناح أيسر الجونة)

- يوسف عفيفي (ظهير أيسر ديروط)

- محمود الزيتي (ظهير أيمن ديروط)

بالإضافة إلى عودة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وتجديد إعارة أحمد قندوسي من الأهلي.