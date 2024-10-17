صاحب هدف الإطاحة بـ برشلونة.. مانولاس إلى دوري الهواة اليوناني

أعلن نادي باناكسياكوس اليوناني انضمام كوستاس مانولاس إلى الفريق بداية من موسم 2024 - 2025.

مانولاس الذي ينشط في مركز قلب الدفاع، لعب في صفوف روما الإيطالي خلال الفترة من 2014 حتى 2019، ولعب بجوار محمد صلاح موسمين، سينضم إلى الفريق الذي نشأ فيه خلال الفترة من 2003 - 2007 قبل الاحتراف.

باناكسياكوس الذي تأسس عام 1960، أحد أندية الهواة في اليونان، ويشارك في دوري الدرجة الثالثة، ولم يسبق له التأهل لدوري الدرجة الأولى اليوناني.

ولعب مانولاس خلال مسيرته مع أندية آيك أثينا، وأوليمبياكوس اليونانيين، وروما ونابولي الإيطاليين، قبل الانتقال للشارقة الإماراتي ومنه ساليرنيتانا الإيطالي قبل البقاء دون ناد.

ولعب مانولاس 206 مباراة مع روما، وسجل هدف الفوز الشهير ضد برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، حين حقق الذئاب الفوز بثلاثية نظيفة.

مانولاس يبلغ من العمر 33 عاما، وخاض 42 مباراة دولية وله هدف دولي وحيد.

وتوج المدافع اليوناني خلال مسيرته ببطولات كأس إيطاليا مع نابولي موسم 2019 - 2020، والدوري اليوناني 3 مرات مع أوليمبياكوس أعوام 2013، و2014، و2022، وكأس اليونان مع أوليمبياكوس 2013، وآيك أثينا 2011، بالإضافة لثلاثية الدوري والكأس والسوبر مع الشارقة الإماراتي.

وولد مانولاس في جزيرة ناكسوس، التي يتواجد بها نادي باناكسياكوس، ويبلغ عدد سكانها أقل من 20 ألف نسمة.