لاعب تركيا يدعم فلسطين: ما أراه الآن هو أمة على وشك التدمير

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 12:47

كتب : إسلام أحمد

كريم أكتورك أوجلو - بنفيكا

"كيف يمكن الاستمرار في العيش وكأن كل شيء على ما يرام؟"، هكذا تسائل التركي كريم أكتورك أوجلو لاعب بنفيكا عما يدور في فلسطين.

وأبرزت صحيفة ريكورد البرتغالية في غلافها الصادر اليوم الخميس ما كتبه اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" مرفقا بعنوان: "يجب أن تتوقف المذبحة".

Image

أخبار متعلقة:
بهدف لـ أبو علي ومشاركة عمر فرج.. فلسطين تخطف تعادلا ثمينا من الكويت في تصفيات كأس العالم بمشاركة وسام أبو علي.. العراق يفوز على فلسطين قبل قمة المجموعة في تصفيات كأس العالم فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر عمر فرج: الزمالك قريب من فلسطين.. وأريد الفوز بدربي السوبر ثم أفوز الدوري وأصبح هدافه

وجاءت رسالة أكتورك أوجلو

"أدرك أن الجميع يقولون إن هذا موضوع يجب أن نتعامل معه بحساسية، وأنا أسمعهم. ولكن الأمر لا يقتصر على هذا فقط.

صرخة يائسة من أمة، ومذبحة يتعرض لها الأطفال والمدنيون. أحيانًا في منازلهم، وأحيانًا في أماكن العبادة، وأحيانًا في المستشفيات حيث ينتظرون المساعدة.

ربما حدثت أشياء كثيرة عبر التاريخ بين إسرائيل وفلسطين، ولكن ما أراه الآن هو أمة على وشك التدمير.

أنا أعلم ذلك ولا أستطيع أن أظل صامتًا حيال ذلك. هل هناك من لن يدين ما ذكرته أعلاه؟

بعد مواجهة مثل هذه المأساة، كيف يمكننا أن نستمر في حياتنا وكأن كل شيء على ما يرام؟

يجب أن تتوقف هذه المذبحة، ويجب أن يعيش الأطفال، ويجب أن تكون الأسر سعيدة... كفى!".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها التركي عن الصراع الدائر في فلسطين.

الجناح التركي البالغ 25 عاما يخوض موسمه الأول مع بنفيكا إذ شارك في 5 مباريات وسجل 4 أهداف.

وساهم بقميص جالاتاسراي من قبل في الفوز بلقبين للدوري التركي ولقب كأس تركيا، وسبق أن تزامل مع مصطفى محمد.

ويمتلك الدولي 10 أهدافا بقميص تركيا سجلها خلال 38 مباراة.

كريم أكتورك أوجلو بنفيكا فلسطين تركيا
نرشح لكم
بيلد: فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش ولكن ديلي ميل: الاتحاد الإنجليزي تواصل مع أنشيلوتي لتدريب المنتخب قبل توخيل بعد 17 عاما.. تغيير شكل درع الدوري الفرنسي بوستيكوجلو يكشف موقف سون وريتشارلسون من لقاء وست هام مدرب برايتون: غياب ميلنر يستمر عدة أسابيع أخرى صاحب هدف الإطاحة بـ برشلونة.. مانولاس إلى دوري الهواة اليوناني تقرير: ليفربول يرغب في ضم الإيطالي كايودي لتعويض رحيل أرنولد المحتمل بوجبا يتحدث لأول مرة عن كواليس الإيقاف وخطأ الطبيب.. وتخفيض راتبه من أجل يوفنتوس (حوار مطول)
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة أخيرة لـ كولر قبل السفر إلى الإمارات 17 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - تقارير: حظر لعبة Call of Duty: Black Ops 6 في الكويت 24 دقيقة | Gamers
السوبر المصري - بعد سفره مع بعثة الزمالك.. في الجول يكشف موقف نبيل عماد 25 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الاتحاد الإفريقي يكشف موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. وسيدات الأحمر 31 دقيقة | كرة يد
السوبر المصري - بعثة الزمالك تصل إلى أبوظبي استعدادا لمواجهة بيراميدز 55 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - الزمالك.. عودة من أجل اللقب الخامس ساعة | الكرة المصرية
بيلد: فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش ولكن ساعة | المحترفون
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول 3 مناسبات كبرى يستضيفها المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي