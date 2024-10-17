لاعب تركيا يدعم فلسطين: ما أراه الآن هو أمة على وشك التدمير

"كيف يمكن الاستمرار في العيش وكأن كل شيء على ما يرام؟"، هكذا تسائل التركي كريم أكتورك أوجلو لاعب بنفيكا عما يدور في فلسطين.

وأبرزت صحيفة ريكورد البرتغالية في غلافها الصادر اليوم الخميس ما كتبه اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" مرفقا بعنوان: "يجب أن تتوقف المذبحة".

وجاءت رسالة أكتورك أوجلو

"أدرك أن الجميع يقولون إن هذا موضوع يجب أن نتعامل معه بحساسية، وأنا أسمعهم. ولكن الأمر لا يقتصر على هذا فقط.

صرخة يائسة من أمة، ومذبحة يتعرض لها الأطفال والمدنيون. أحيانًا في منازلهم، وأحيانًا في أماكن العبادة، وأحيانًا في المستشفيات حيث ينتظرون المساعدة.

ربما حدثت أشياء كثيرة عبر التاريخ بين إسرائيل وفلسطين، ولكن ما أراه الآن هو أمة على وشك التدمير.

أنا أعلم ذلك ولا أستطيع أن أظل صامتًا حيال ذلك. هل هناك من لن يدين ما ذكرته أعلاه؟

بعد مواجهة مثل هذه المأساة، كيف يمكننا أن نستمر في حياتنا وكأن كل شيء على ما يرام؟

يجب أن تتوقف هذه المذبحة، ويجب أن يعيش الأطفال، ويجب أن تكون الأسر سعيدة... كفى!".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها التركي عن الصراع الدائر في فلسطين.

الجناح التركي البالغ 25 عاما يخوض موسمه الأول مع بنفيكا إذ شارك في 5 مباريات وسجل 4 أهداف.

وساهم بقميص جالاتاسراي من قبل في الفوز بلقبين للدوري التركي ولقب كأس تركيا، وسبق أن تزامل مع مصطفى محمد.

ويمتلك الدولي 10 أهدافا بقميص تركيا سجلها خلال 38 مباراة.