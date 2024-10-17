اسكواش - يوسف سليمان يحصد وصافة نيتسويت المفتوحة

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

يوسف سليمان - اسكواش

حصد يوسف سليمان لاعب مصر للاسكواش وصافة منافسات نيتسويت المفتوحة.

وخسر يوسف سليمان المباراة النهائية بصعوبة أمام الويلزي جويل ماكين.

وانتهى اللقاء بفوز اللاعب الويلزي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 79 دقيقة.

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أما منافسات السيدات فشهدت غياب لاعبات مصر عن المباراة النهائية.

إذ حسمت الأمريكية أوليفيا ويفير لقب البطولة بعد التغلب على اليابانية ساتومي واتانابي.

وتعتبر بطولة نيتوسويت من بطولات الفئة الذهبية وهي ثالث أنواع البطولات من القوة.

بينما يستعد أبطال مصر لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة من البطولات الكبرى والعريقة في عالم الاسكواش.

وحصدت مصر لقب آخر ست نسخ أقيمت من منافسات السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة.

وتوجت نور الشربيني بلقب النسخة الماضية بينما حققت نوران جوهر اللقب ثلاث مرات من قبل بجانب لقب لكل من رنيم الوليلي ونور الطيب.

أما على مستوى الرجال فخسرت مصر لقب آخر نسختين وحصد النيوزلاندي بول كول لقب النسخة الماضية.

اسكواش يوسف سليمان
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