أبو الوفا: نؤيد التحكيم المصري في السوبر.. ورئيس لجنة الحكام القادم أجنبي

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

كأس السوبر المصري 2023

شدد محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة على ضرورة تواجد طاقم تحكيم مصري في السوبر المحلي.

وتستعد فرق الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز للمشاركة في السوبر المصري بالإمارات بين 20 و24 أكتوبر الجاري.

وقال محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة عبر القناة الأولى: "طاقم تحكيم مصري في السوبر المصري؟ نؤيد الحكم المصري دائما، وفي بعض الأحيان نرضخ لطلبات الأندية لأن لكل مباراة ظروفها، واتحاد الكرة حكم عادل في اللعبة ومسؤول عن راحة الأندية".

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وأضاف "أعتقد أن رئيسرئ لجنة الحكام القادم سيكون أجنبيا بفضل التجارب السابقة التي مررنا بها سواء حاليا أو بعد انتخابات اتحاد الكرة الجديدة، ومحمد فاروق قائم بأعمال رئيس اللجنة لحين تعيين رئيسا جديدا".

وسبق أن أعلن محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي عن طلب الفريق استقدام حكاما أجانب للسوبر المحلي.

وأتم "أنوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة".

وكشف الاتحاد المصري في وقت سابق فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر بينما تجرى الانتخابات يوم 10 ديسمبر.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرافعي.

ولم يعلن الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة حتى الآن سوى أحمد مجاهد الرئيس السابق للجنة المكلفة لإدارة الاتحاد.

بينما أعلن عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق ترشحه لاتحاد الكرة عبر FilGoal.com.

وسبق للسادات تولي رئاسة الاتحاد السكندري في عام 2011 وقدم استقالته بعد عامين.

ويتولى مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، المسؤولية منذ عام 2022.

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