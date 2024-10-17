مخالفات 4 اتحادات وتغييرات في الانتخابات.. وزارة الرياضة تكشف ضوابط جديدة

شرح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة بيان الوزارة بشأن وضع ضوابط جديدة للساحة الرياضية.

وكشف الشاذلي عن تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة في ماراثون الانتخابات المقرر لها قبل نهاية العام الجاري.

وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عبر قناة صدى البلد: "ستشهد الساحة الرياضة تغييرات كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك تغيرات في ماراثون الانتخابات القادمة".

وتابع الشاذلي "سيتم وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة باختيار الدولة التي تستضيف المعسكرات لـ 29 اتحادا رياضيا، لتحديد كفاءة عملية الصرف".

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة "اللائحة الجديدة تنص حال ثبوت وجود قصور في اختيار المعسكرات يتم تحميل الأعباء المالية الكاملة للمتسبب في هذا الأمر وهو مسؤولي الاتحادات".

وتابع "تقنين سفر مجالس إدارات الاتحاد للمشاركة في الاجتماعات الخارجية باستثناء وجود الانتخابات، وضمن الضوابط الجديدة ألا يزيد سفر أي مسؤول في الاتحاد بما فيهم رئيس الاتحاد عن سفريتين في الخارج طوال عام".

وأوضح "الأولوية لإقامة المعسكرات لأي اتحاد رياضي في مصر، وكل اتحاد مطالب بتقرير عن مبررات إقامة المعسكرات في الخارج في ظل وجود بنية تحتية تعادل بل تفوق العديد من الدول الخارجية".

وشدد الشاذلي "كل الاتحادات الرياضية تمر عليها لجان التفتيش الإداري، وظهرت مخالفات مالية من ناحية الصرف بشأن بعض الاتحادات، وحتى الآن هم 4 اتحادات رياضية وهم ألعاب القوى والشراع وتنس الطاولة والدراجات".

وأضاف "هناك اتحادات اعتذرت عن عدم خوض الانتخابات المقبلة لمنح فرصة لغيرها وهم الكاياك والكانوي والهوكي والقوس والسهم والسلاح".

وتابع "لجان التفتيش والرقابة لا تزال مستمرة في عملها بشأن مراجعة باقي الاتحادات الرياضية".

أما بخصوص اتحاد كرة القدم فأوضح "مشكلة اتحاد كرة القدم بدفع 250 ألف دولار كغرامة للشركة المنظمة لمواجهة بلجيكا الودية في الكويت، رد عليها الاتحاد في تقرير رسمي بعد وجود لجنة تفتيش لمراجعة الأمر".

واستطرد "أوضح اتحاد الكرة أن إلغاء الودية الثانية كان بناء على رؤية فنية بحتة من المدير الفني وأن الغرامة المالية ليست من خزينة الاتحاد ولكنها أموال تم الحصول عليها من الشركة المنظمة وتم ردها".

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته "كما تأكدت وزارة الرياضة من عدم وجود أي عقوبة من الاتحاد الدولي بسبب ذلك الأمر".

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت بيانا رسميا أمس الأربعاء كالآتي:

"تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس واستكمالًا لحوكمة المنظومة الرياضية، إعادة هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية".

"أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية

ويتضمن ذلك إعادة هيكلة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الإسراف فى المشاركات الخارجية".

"بالإضافة إلى تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة".

"كذلك تقنين وضبط الاجراءات الطبية المطلوب تنفيذها سواء المرافقة للبعثات أو الأحداث التى تستضيفها مصر".

"سبق أن أصدر الوزير قراراً بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة حزمة أخري من الإجراءات والضوابط سعيا نحو حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".