الاتحاد الليبي: استغربنا تصرف بعثة منتخب نيجيريا.. ونقاط المباراة من حقنا

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 11:04

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا يتعادل أمام الكاميرون

يرى محمد قرميدة الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي أن نقاط مباراة منتخب نيجيريا ضد ليبيا من حق فرسان المتوسط ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وألغى كاف مباراة ليبيا ضد نيجيريا والتي كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن تقام المباراة بملعب شهداء بنينا مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة لحساب الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025.

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وقال الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي عبر صدى البلد: "استغربنا تصرف بعثة منتخب نيجيريا، خاصة أن ما حدث بسبب ظروف أمنية ويتعلق بتقنيات المطار فتم تحويل وجهة الطائرة لمطار آخر يبعد 22 كيلومترا عن مطار بينينا، وهذا إجراء يحدث في غالبية دول العالم وليس جديدا ويحدث هذا لعدة أسباب".

وأضاف "أي شخص يتواجد في المطار مُعرض للتأخير سواء ساعات أو دقائق، والبعثة النيجيرية ادعت أن المطار غير مجهز بتقنيات التفتيش رغم أن المطار يستقبل رحلات دولية وكان مطار رئيسيا للإغاثة في مدينة درنة".

وواصل "حدث إرباك للبعثة النيجيرية بسبب تغيير وجهتها في وقت قصير وبالتالي حدث التأخير، ولسوء الحظ لم يكن لدى الاتحاد الليبي ممثلا في المطار لاستقبال البعثة في ظل وجود اجتماع لمسؤولي الاتحاد واستقالة الرئيس في العاصمة".

وتابع "الرد على ما حدث في نيجيريا لبعثة ليبيا؟ ما حدث لمنتخب ليبيا أثير في وسائل الإعلام بالتأخير لعدة ساعات في المطار، وكذلك كان هناك حالات قتل للطاقم الذي كان مسؤولا نقل المباراة تلفزيونيا".

وأوضح "كان هناك شبه إصرار من بعثة نيجيريا بالسفر وعدم خوض المباراة، لا أعتقد أنهم حصلوا على موافقة كاف للسفر وعدم إقامة المباراة، والاتحاد الليبي تكلف ماليا مقابل إجراءات التنظيم والحضور الجماهيري قبل المباراة".

وأردف "كاف أبلغنا بإلغاء المباراة قبل ساعات قليلة على موعد انطلاقها، وقبلها طلب بعض البيانات مثل لماذا تم توجيه الطائرة لوجهة أخرى، وهل تم توفير حافلة وتم الإجابة على كل الأسئلة".

وأتم "نقاط المباراة من حقنا لأن المنتخب النيجيري انسحب بدون إذن من كاف، لأن كاف أبلغنا بإلغاء المباراة قبل ساعات من إقامتها، والجميع بما فيهم الحكام كانوا في انتظار نيجيريا".

وقال كاف في بيان رسمي مقتضب: "لن تقام مباراة ليبيا ونيجيريا التي كان مقررًا لها مساء الثلاثاء، وسيتم إحالة الأمر إلى الهيئات المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأعلن ويليام تروست إيكونج قائد نيجيريا، عودة البعثة إلى بلاده قريبا، وعدم خوض مباراة ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا بسبب تعنت احتجاز المنتخب في المطار من قبل السلطات الليبية.

ماذا حدث؟

تعرضت بعثة المنتخب الليبي لمضايقات فور وصولها إلى نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة، بالجولة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وقال فيصل البدري قائد منتخب ليبيا: "تعرضنا لتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة، وانتقل اللاعبون عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا."

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وخسر المنتخب الليبي أمام نيجيريا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو يوم الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

وكان من المفترض أن تصل طائرة منتخب نيجيريا إلى مطار بنغاري لخوض مباراة الجولة الرابعة، إلا أن الطائرة نزلت في مطار الأبرق الذي يبعد 3 ساعات عن المدينة التي ستقام فيها المباراة.

شكا لاعبو المنتخب النيجيري من بقائهم لفترة تعدت 16 ساعة عالقين المطار، ليعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه مباراة ليبيا: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة بعد تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

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وتضامن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي مع زملائه، ليدعو الاتحاد الإفريقي ومسؤولي كرة القدم للتدخل، قائلاً: "هذا أمر غير إنساني".

ورد الاتحاد الليبي في بيان رسمي: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في ليبيا. ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية.".

ودلل الاتحاد الليبي على استقبال بعثة المنتخب الغاني: "نود التأكيد على أن ليبيا كانت وستظل دائمًا ترحب بأشقائها الأفارقة والعالميين بكل حفاوة وكرم. وكدليل على ذلك، فقد وصل منتخب غانا إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني، حيث تلقت البعثة الغانية استقبالًا حارًا من الشعب الليبي، كما وصفت ذلك البعثة نفسها."

وأوضح البيان: "إن هذا الاستقبال يعكس روح الأخوة والصداقة التي نحرص عليها في تعاملنا مع كافة الفرق والوفود الزائرة. وعليه، نأمل من وسائل الإعلام الدولية التوقف عن إخفاء الحقائق وتلفيق الأخبار الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة. في ليبيا، نؤمن بأن الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والتآخي بين الشعوب.".

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ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.

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