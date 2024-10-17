مؤمن سليمان: لأنهي الجدل أنا المسؤول عن خسارة الزمالك لقب إفريقيا.. وكنت ساذجا

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 10:22

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

سعى مؤمن سليمان المدير الفني السابق لفريق الزمالك لإنهاء الجدل بشأن خسارة القلعة البيضاء لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام صنداونز.

وخسر الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مؤمن سليمان بعد الهزيمة من صنداونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وقال مؤمن سليمان المدير الفني السابق لفريق الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر: "لأنهي الجدل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام صنداونز، (أنا غلطان) طالما خسرنا فأي تبريرات سأتحدث عنها لن تجدي نفعا".

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وشدد "أنا المدير الفني المسؤول عن النتيجة وذلك بعيد عن اللاعبين ومجلس الإدارة".

وأوضح مؤمن سليمان "طالما وافقت قيادة هذا الفريق بتلك الظروف فلا يمكنني التبرير".

وتابع "كنت ساذجا، لم أحضر للمباراة جيدا وأخطئت في التشكيل، كل ذلك قيل ويمكن لأي شخص تصديق أي منهم".

وأضاف سليمان "أعتذر لجماهير الزمالك في حال تقصيري، لكن ربنا يعلم كيف عملت في تلك الفترة، في وقت من الأوقات انخفض وزني 11 كيلوجرام".

واختتم مؤمن سليمان تصريحاته "أنا من طالبت بالرحيل عن تدريب الزمالك ورئيس النادي رفض طلبي وقتها، كنت أشعر أنه لن يتم قبول أي شيء مني بعد خسارة إفريقيا".

يذكر أن مؤمن سليمان سبق له قيادة الزمالك للتتويج بكأس مصر موسم 2015-2016 بالفوز على الأهلي في النهائي 3-1.

كما كان قريبا من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم ذاته لكن خسر من صنداونز 3-1 بمجموع المباراتين.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.

مؤمن سليمان حقق خمسة ألقاب في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بالدوري وكأس السوبر في 2022.

كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق في 2023 ، وقاد الشرطة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في 2024.

الزمالك مؤمن سليمان دوري أبطال إفريقيا صنداونز
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