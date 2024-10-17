تيباس يطالب فيفا بإلغاء كأس العالم للأندية 2025

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 10:04

كتب : محمد سمير

لقب كأس العالم للأندية

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" رسالة إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وطالب تيباس بإلغاء منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

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وقال تيباس خلال حديثه في المنتدى الثاني لاتحاد الأندية الأوروبية في بروكسل: "إلى السيد رئيس فيفا -إنفانتينو- أنت تعلم أنك لم تبع حقوق البث لكأس العالم للأندية 2025، وتعلم أنك لم تبع أي حقوق رعاية، لذا ألغ كأس العالم، لا يحتاج إليها اللاعبون أو الأندية أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف تيباس "لنجلس للتفاوض، الحوار والتفاوض أمران مختلفان، المفاوضات تنتهي باتفاق والحوار ينتهي بلا شيء".

وشدد "أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاقات، الأهداف التي لديها لعالم كرة القدم هي أهدافنا أيضا، نحن لسنا أنانيين وهذا لا يمكن حله بكأس العالم للأندية".

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق فتح فترة تسجيل استثنائية قبل وخلال منافسات مونديال الأندية 2025.

ومن المقرر فتح فترة تسجيل استثنائية للاعبين في الأول من يونيو قبل انطلاق البطولة، بسبب انتهاء عقود بعض اللاعبين في 30 يونيو خلال المنافسة، كما سيسمح للفرق باستبدال لاعبين خلال فترة المشاركة بين 27 يونيو وحتى 3 يوليو ضمن حدود معينة.

وحدد فيفا 11 مدينة و12 ملعبا لاستضافة نهائيات البطولة، ضمن فعاليات مهرجان جلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتأهل 30 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

المقعدان المتبقان كالآتي

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

كأس العالم للأندية خافيير تيباس رابطة الدوري الإسباني فيفا الأهلي
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