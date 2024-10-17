جوميز مدربا لـ الأهلي الليبي وأبو جريشة يعاونه

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 00:11

كتب : رضا السنباطي

محمد محسن أبو جريشة

أعلن النادي الأهلي الليبي تعيين ديديه جوميز مديرًا فنيا لزعيم ليبيا، بعد رحيله عن منتخب بوتسوانا.

وكشف محمد محسن أبو جريشة مساعد مدرب بوتسوانا، عن رحيله عن الجهاز الفني لمنتخب المرابطون برفقة الفرنسي ديديه جوميز.

وأوضح أبو جريشة في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "رحلتي مستمرة مع جوميز، وصلت ليبيا رفقته للانضمام للجهاز الفني للأهلي الليبي".

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وأكمل نجم الإسماعيلي السابق: "تجربة بوتسوانا كانت جيدة تحديدا كون الرحيل والفريق وصيف المجموعة خلف مصر وينافس كاب فيردي وموريتانيا".

وأضاف: "الرحيل يعود لتغيير اتحاد الكرة في بوتسوانا مع عدم تنفيذ طلبات جوميز قبل المعسكر الأخير لذلك قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة".

وعمل أبو جريشة مع جوميز في أندية الإسماعيلي والترجي والعين السعودي ومنتخب بوتسوانا.

وقرر المدرب الفرنسي ديديه جوميز الاستقالة من تدريب بوتسوانا رغم النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب بوتسوانا على كاب فيردي ذهابا وإيابا بهدف دون رد ليحتل المركز الثاني خلف مصر في ترتيب المجموعة.

وقال خالد سليمان وكيل الفرنسي ديديه جوميز مدرب بوتسوانا في تصريحات خاصة عبر FilGoal.com: : "قرار استقالة جوميز جاء بسبب قرار الاتحاد المحلي بعدم المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، كذلك بعض الأزمات التي واجهت المنتخب على غرار تأخر الوصول قبل مواجهة مصر".

وأتم "المدرب رفض عرضا من ناد كبير في جنوب إفريقيا وآخر من المغرب يشارك في دوري أبطال افريقيا على أمل حل مشاكل منتخب بوتسوانا ولكن ذلك لم يحدث، قبل تلقي عرض من فريق عربي كبير".

منتخب بوتسوانا رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على كاب فيردي صاحبة الـ 3 نقاط.

أما منتخب مصر بفوزه على موريتانيا رفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة وضمن التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب.

بينما منتخب موريتانيا تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول والثاني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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