محمد شريف: أسباب صعوبة الدوري السعودي عن المصري.. وحقيقة العودة لـ الأهلي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

يرى محمد شريف مهاجم الخليج السعودي أن الدوري السعودي أقوى من نظيره المصري بسبب جودة وعدد اللاعبين المحترفين بكل فريق.

ويلعب شريف ضمن صفوف الخليج السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وقال محمد شريف مهاجم الخليج السعودي عبر قناة الأهلي: "أعاني من إصابة خلال الفترة الماضية وأعود بعد أسبوعين على أقصى تقدير، وربما أغيب عن مباراتين إلى ثلاثة خلال الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن عبد القادر عمراني مديرا فنيا للفريق عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي ياسر ريان يكشف توقيع نجله أحمد لـ الزمالك.. وتراجع سيراميكا كليوباترا بسبب الأهلي بيتيس يتمم اتفاقه مع الأهلي لضم عمر سيد معوض

وكشف شريف "الدوري السعودي أقوى من المصري بسبب وجود 8 محترفين على جودة مرتفعة مما يزيد من صعوبة المسابقة".

وتابع محمد شريف "هناك الكثير من الأهداف المحببة لقلبي أبرزهم هدفي في نهضة بركان بالسوبر الإفريقي، وهدفي في الزمالك عندما فزنا بالثلاثة، وهناك هدف بالرأس في مصر للمقاصة أرى أنه مظلوم".

أما عن مستقبله فأوضح "يمكنني التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بسبب انتهاء تعاقدي بنهاية الموسم الجاري، لا أعلم ما سيحدث خلال الفترة المقبلة وأحترم المكان المتواجد فيه حتى النهاية".

وأضاف "بالطبع هناك عروض تصل لوكيلي لكنه لا يريد أن يشغلني بذلك خلال هذه الفترة، وربما تتضح الأمور في يناير".

وشدد شريف "بالتأكيد الأولوية لصالح النادي الأهلي حال عودتي إلى مصر".

وبسؤاله عن علاقته بأليو ديانج منافسه بنادي الخلود قال: "علاقتي جيدة مع ديانج وخرجنا سويا عقب مواجهة فريقه لفريقي بالدوري منذ 10 أيام".

واختتم شريف تصريحاته "رحيلي من الأهلي ليس بسبب الأمور المالية ولكن لرغبتي في المشاركة بصورة أكبر، ولم يحدث تواصل من الأهلي خلال الفترة الماضية".

وانضم محمد شريف إلى الخليج السعودي من الأهلي في صيف 2023.

وخاض شريف 38 مباراة بقميص الخليج وسجل ستة أهداف وصنع 2 آخرين.

أما مع الأهلي فلعب 151 مباراة ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

الخليج محمد شريف الدوري السعودي الدوري المصري
نرشح لكم
لاعب فرانكفورت: مرموش يشبه هالاند لمعاناته من إجهاد عضلي.. استبعاد لامين جمال من مواجهة صربيا عمر مرموش يفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بآينتراخت فرانكفورت محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعبي فرانكفورت في سبتمبر Gaming – إطلاق بطاقة فريق الأسبوع لـ عمر مرموش سكاي: فرانكفورت يريد تمديد عقد مرموش.. وموقفه من العرض
أخر الأخبار
جوميز مدربا لـ الأهلي الليبي وأبو جريشة يعاونه 46 دقيقة | الوطن العربي
محمد شريف: أسباب صعوبة الدوري السعودي عن المصري.. وحقيقة العودة لـ الأهلي ساعة | المحترفون
اتحاد الكرة: مكافأة خاصة لـ إبراهيم عادل.. ولم نتدخل في إعفاء صلاح من السفر ساعة | منتخب مصر
إصابة خالد صبحي بتمزق في عضلة السمانة ساعة | منتخب مصر
"هناك سياسة لمجلس الإدارة".. سيراميكا كليوباترا يوضح حقيقة رفض بيع ريان لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
عمر سيد معوض يكشف موعد عودته للملاعب.. وانضمامه إلى ريال بيتيس 2 ساعة | الدوري المصري
بوجبا يتحدث لأول مرة عن كواليس الإيقاف وخطأ الطبيب.. وتخفيض راتبه من أجل يوفنتوس (حوار مطول) 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بطل آخر 8 نسخ يودع إفريقيا.. سيدات الأهلي تهزمن بريميرو دي أجوستو 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 مؤتمر حسام حسن: مجهود الفريق سبب الفوز والتأهل.. وتحذير ليفربول لـ صلاح