محمد شريف: أسباب صعوبة الدوري السعودي عن المصري.. وحقيقة العودة لـ الأهلي

يرى محمد شريف مهاجم الخليج السعودي أن الدوري السعودي أقوى من نظيره المصري بسبب جودة وعدد اللاعبين المحترفين بكل فريق.

ويلعب شريف ضمن صفوف الخليج السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وقال محمد شريف مهاجم الخليج السعودي عبر قناة الأهلي: "أعاني من إصابة خلال الفترة الماضية وأعود بعد أسبوعين على أقصى تقدير، وربما أغيب عن مباراتين إلى ثلاثة خلال الفترة المقبلة".

وكشف شريف "الدوري السعودي أقوى من المصري بسبب وجود 8 محترفين على جودة مرتفعة مما يزيد من صعوبة المسابقة".

وتابع محمد شريف "هناك الكثير من الأهداف المحببة لقلبي أبرزهم هدفي في نهضة بركان بالسوبر الإفريقي، وهدفي في الزمالك عندما فزنا بالثلاثة، وهناك هدف بالرأس في مصر للمقاصة أرى أنه مظلوم".

أما عن مستقبله فأوضح "يمكنني التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بسبب انتهاء تعاقدي بنهاية الموسم الجاري، لا أعلم ما سيحدث خلال الفترة المقبلة وأحترم المكان المتواجد فيه حتى النهاية".

وأضاف "بالطبع هناك عروض تصل لوكيلي لكنه لا يريد أن يشغلني بذلك خلال هذه الفترة، وربما تتضح الأمور في يناير".

وشدد شريف "بالتأكيد الأولوية لصالح النادي الأهلي حال عودتي إلى مصر".

وبسؤاله عن علاقته بأليو ديانج منافسه بنادي الخلود قال: "علاقتي جيدة مع ديانج وخرجنا سويا عقب مواجهة فريقه لفريقي بالدوري منذ 10 أيام".

واختتم شريف تصريحاته "رحيلي من الأهلي ليس بسبب الأمور المالية ولكن لرغبتي في المشاركة بصورة أكبر، ولم يحدث تواصل من الأهلي خلال الفترة الماضية".

وانضم محمد شريف إلى الخليج السعودي من الأهلي في صيف 2023.

وخاض شريف 38 مباراة بقميص الخليج وسجل ستة أهداف وصنع 2 آخرين.

أما مع الأهلي فلعب 151 مباراة ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.