اتحاد الكرة: مكافأة خاصة لـ إبراهيم عادل.. ولم نتدخل في إعفاء صلاح من السفر

أعلن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في موريتانيا، عن مكافأة استثنائية لـ إبراهيم عادل مهاجم المنتخب.

وسجل إبراهيم عادل هدف فوز المنتخب أمام موريتانيا في المباراة التي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المغرب 2025.

وقال أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "سيتم صرف مكافأة خاصة للاعبي المنتخب التأهل لكأس الأمم الإفريقية، وهناك مكافأة خاصة لإبراهيم عادل بعد هدفه الرائع، توقعت هدفه قبل تسديد الكرة من بعيد".

وعن عدم سفر محمد صلاح نجم ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، إلى موريتانيا بصحبة المنتخب، قال أبو الوفا: "مجلس الإدارة لم يتدخل في قرار عدم سفر محمد صلاح ومصطفى محمد، القرار يخص الجهاز الفني فقط الذي يدير أموره حسب مصلحة الفريق".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، إعفاء محمد صلاح، ومصطفى محمد، من السفر إلى موريتانيا

وأضاف: "العلاقة بين المنتخب واتحاد الكرة جيدة جدا، وكل الدعم للفريق الأول، وضعنا قدما في أمم إفريقيا ومطمئن بوصول المنتخب لكأس العالم".

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة 27 في تاريخه، بعد الفوز في أول 4 جولات بالتصفيات.