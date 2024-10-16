إصابة خالد صبحي بتمزق في عضلة السمانة

أعلن النادي المصري إصابة خالد صبحي مدافع الفريق والمنتخب، بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.

وتعرض خالد صبحي للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة موريتانيا ومصر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وأكدت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة، بناء على

وقال محمود الشحات طبيب الفريق، إن صبحي سيخضع لجلسة حقن بالبلازما الخميس، وهي الخطوة التيب تهدف إلى سرعة تماثل اللاعب للشفاء.

وأشار الشحات في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي المصري، إلى أن اللاعب سيبدأ في برنامجه التأهيلي والعلاجي على الفور على أن يتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم له السماح بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية حال تماثله التام للشفاء.

وانضم خالد صبحي إلى صفوف المصري قادما من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة ضمت أيضا أحمد محمد "القرموطي"، مقابل 17 مليون جنيه.

وحقق المنتخب المصري الفوز على حساب موريتانيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتأهل المنتخب المصري رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز في 4 مباريات بالتصفيات.

وانضم خالد صبحي - 29 عاما - إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صيف 2020 وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال موسم 2022 - 2023.

ولعب خالد صبحي لأندية أسوان والقناة والجونة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وكان ضمن فريق شباب الإسماعيلي.

وتم استدعاء خالد صبحي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تسجيل مشاركته الأولى أمام بوتسوانا، قبل خوض مواجهة موريتانيا.