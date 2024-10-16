"هناك سياسة لمجلس الإدارة".. سيراميكا كليوباترا يوضح حقيقة رفض بيع ريان لـ الزمالك

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - المصري

تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا عن حقيقة رفض ناديه بيع أحمد ياسر ريان لصالح الزمالك بسبب الأهلي.

وكشف البطاوي عن وجود سياسة لمجلس إدارة النادي بعدم بيع أي لاعب قادم من الأهلي إلى الزمالك والعكس صحيح.

وقال معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا عبر قناة الأهلي: "أتمنى أن تكون مواجهتنا للأهلي ندية يستمتع بها الجمهور المصري، وكعادة مباريات سيراميكا كليوباترا مع الأهلي تكون مباريات قوية".

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وكشف "أعتقد أن مواجهة الأهلي هذه المرة تحديدا ستكون أصعب لرغبة الأهلي في تعويض خسارة السوبر الإفريقي، وأعتقد أننا الأقل جاهزية بين الفرق الأربعة بسبب مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز في إفريقيا وبدء موسمهم".

وبسؤاله عن قصة أحمد ريان أوضح "الزمالك عرض ضم أحمد ياسر ريان في يناير الماضي ولم يحدث أي تفاوض خلال فترة الانتقالات الحالية".

وكشف "هناك سياسية لمجلس إدارة سيراميكا كليوباترا وهي أي لاعب قادم من الزمالك لا نبيعه للأهلي وأي لاعب قادم من الأهلي لا نبيعه للزمالك".

وشدد "سيراميكا كليوباترا على مسافة واحدة من جميع أندية مصر، ونتشرف بالتعامل مع الزمالك والأهلي وجميع الأندية".

وتابع "سيراميكا كليوباترا لا يتأخر عن أي ناد أو لما يفيد مصلحته، الزمالك عندما أبلغنا برغبته في ضم صديق أوجولا كنا قد اتفقنا بالفعل مع بيراميدز".

واختتم تصريحاته "لم يتحدث معنا أي مسؤول من نادي الزمالك لضم عمرو قلاوة، وبالنسبة لنا في الوقت الحالي الأمور أغلقت بسبب تركيزنا في انطلاقة الموسم المقبل".

وكان ياسر ريان قد فجّر مفاجأة بشأن توقيع نجله أحمد لصالح الزمالك قبل استعادة العقود لرفض سيراميكا كليوباترا استكمال الصفقة بسبب الأهلي.

وانتقل أحمد ياسر ريان إلى البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم أحمد ياسر إلى سيراميكا كليوباترا أول مرة في يناير 2021 على سبيل الإعارة.

وانضم ريان إلى سيراميكا كليوباترا بشكل دائم في صيف 2022.

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