بوجبا يتحدث لأول مرة عن كواليس الإيقاف وخطأ الطبيب والتفكير في الاعتزال (حوار مطول)

أجرى الفرنسي بول بوجبا حوارا مطولا مع العديد من وسائل الإعلام ديلي ميل، وESPN، وسكاي سبورتس، بعد تخفيض عقوبة إيقافه من 4 سنوات إلى 18 شهرًا.

وتعرض بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وسيستطيع بوجبا التدريب مع فريقه في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات بداية من شهر مارس القادم.

ويرتبط بوجبا بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026، فيما لم يتحدد موقفه مع السيدة العجوز.

وتحدث بوجبا لأول مرة عن كافة التفاصيل وكواليس فترة الإيقاف حتى مستقبله بعد تخفيض العقوبة وعودته للملاعب، وكل ما يلي جاء على لسان بوجبا

كيف تلقى خبر الإيقاف

كنت أرتدي حذائي قبل التدريب مع يوفنتوس في سبتمبر 2023، اقترب مني طبيب النادي وأخبرني، لقد صدمت وبدأت على الفوز أفكر ماذا أكلت

أنا شخص صادق أحب الفوز بشكل عادل، أعترف أنني خاسر سيئ ولكن لست غشاشا

تبين أنني تناولت مكمل غذائي وصفه طبيب لي في الولايات المتحدة، لقد تناولته من قبل لكن لم يظهر أي قراءة إيجابية في التحليل.

خطأي وأنا أتحمل المسؤولية، الرياضيون في النهاية مسؤولون عن ما يتناولوه، ولكن إذا ذهبت للطبيب وأخبرك بتناول هذا الدواء.. ماذا ستفعل؟

عانت من المشاكل خارج كرة القدم والإصابات بعد الرحيل من يونايتد، وكنت أريد أن يكون يوفنتوس بمثابة بداية جديدة لي، ولكن كل شيء أتى في وقت واحد.

كواليس فترة الإيقاف

بعد إيقافي بسبب المنشطات أدركت حقيقة الحياة، بوجبا الرجل الشهير لم يعد موجودا، كان الناس يتجنبونني، ولم يعد أصدقائي يتصلون بي بالطريقة التي كانوا يتصلون بها من قبل

علاقته مع مورينيو

علاقتي مع مورينيو كانت تشبه علاقة صديق وصديقته، كنا ننفصل ثم نتصالح طوال الوقت، لقد اختلفنا ولكن هناك الكثير من الاحترام مني له

كان مورينيو أحد الأسباب التي جعلتني أعود إلى مانشستر يونايتد لأنني تحدثت معه

في العام الذي رحل فيه مورينيو وتولي أولي جونار سولشاير المسؤولية، كان أفضل موسم لي مع يونايتد، لكن بعد المباراة الأخيرة أخبرتهم أنني أعتقد أن هذا هو الموسم الأخير لي وأريد الرحيل، لم تسر الأمور بالطريقة التي أردتها، بذلك قصارى جهدي ولم أر النادي يتقدم إلى الأمام، مانشستر سيتي وليفربول كانا أفضل منا

منعني إد وودورد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد من الرحيل، لم أرغب في البقاء، ولكن كان علي أن أكون محترفا، تدربت وتعرضت للإصابات لأزور العيادات الصحية في الولايات المتحدة ووصف لي الطبيب المكمل الغذائي لحماية جسدي من الانهيار

التفكير في الاعتزال

فكرت في الاعتزال قبل تقليص عقوبة المنشطات، كنت أفكر أي نادي سيرغب في ضمني بعد إيقاف 4 سنوات، وهل سأكون لائقا، ولكن كان لدي إيمان بأنني لم أفعل أي شيء خاطئ عن قصد

نبأ تخفيض العقوبة

هناك قصة مضحكة كنت أجرب بدلة جديدة لحضور العرض الأول لفيلم ولكن لم يكن معي هاتفي، أتت زوجتي وهي تحمل هاتفي وتصرخ "المحامي المحامي"، لأرد سأتصل به في وقت لاحق، ولكنها قالت إنني يجب أرد على المكالمة ، ليخبرني بتخفيض مدة الإيقاف إلى 18 شهرًا، كان الجميع يقفز ولكن كنت أنا في حالة صدمة، لقد مررت بجحيم وظلام، وهذه هي فرصتي الثانية التي يجب أن أستغلها

مستقبل بوجبا

لقد نضجت كثيرًا وأنا شخص مختلف اليوم، هذا فصل من حياتي لن أنساه ولكن قد ينساه الآخرون، بالأمس كان الناس يعتقدون أنني مذنبا بقصد، والآن يقولون نحن سعداء لرؤيتك مرة أخرى على أرض الملعب، الأمور تتغير

أنا الآن مع يوفنتوس لا نعرف حقًا ما سيحدث، لكن تركيزي الرئيسي الآن هو فقط الاستعداد أواصل التدريب واستعد للانضمام إلى فريق في يناير

لدي أهداف وأحلام، كان حلمي دائمًا اللعب للمنتخب الوطني ولا يزال في ذهني

أنا مستعد لإعطاء كل شييء لكرة القدم

وانضم بوجبا مرة أخرى إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.