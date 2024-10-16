كرة يد - بطل آخر 8 نسخ يودع إفريقيا.. سيدات الأهلي تهزمن بريميرو دي أجوستو

استمرارا لكتابة التاريخ - مسار يتأهل لدوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى

بمشاركة فريق مصري.. المغرب يستضيف دوري أبطال إفريقيا للسيدات في هذا الموعد

المشرفة على الكرة النسائية في الزمالك: لا أؤيد الاحتفال المبالغ فيه أمام زد ولكن

دوري السيدات – الزمالك يحقق الفوز الأول على زد بثلاثية

عقب التأخر 7-0.. اتحاد بسيون يكشف لـ في الجول سبب الانسحاب بعد نهاية الشوط الأول

كرة نسائية - الأهلي يعلن إصابة أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي

الدوري المصري سيدات – الأهلي يفوز في +90 في مباراة الكروت حمراء.. وانسحاب بعد شوط واحد

اسكواش - بسبب كسر في الأنف.. نوران جوهر تخضع لعملية جراحية