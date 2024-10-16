كرة يد - بطل آخر 8 نسخ يودع إفريقيا.. سيدات الأهلي تهزمن بريميرو دي أجوستو

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 22:15

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي كرة يد - بريميرو دي أجوستو

حققت سيدات الأهلي لكرة اليد مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء بريميرو دي أجوستو الأنجولي من ربع النهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتغلبت سيدات الأهلي على بريميرو دي أجوستو الأنجولي بنتيجة 26-20.

وبذلك أقصت سيدات الأهلي حامل لقب آخر 8 نسخ أقيمت من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

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وتلعب سيدات الأهلي أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي مساء الجمعة ضمن منافسات نصف النهائي.

وحصلت البرازيلية سمارا دي سيلفا لاعبة الأهلي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

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ويعتبر بترو أتليتكو هو أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 19 مرة.

وحقق فريق سيدات الأهلي المركز الرابع في آخر نسخة من بطولة إفريقيا لأبطال الدوري.

بينما بريميرو دو أجوستو هو الفريق المتوج بآخر ثمانية ألقاب أقيمت من البطولة.

وحقق الأهلي لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت في 1979.

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