بتروجت يتعادل مع زد وديا بهدفين لكل منهما

واصل فريقا بتروجت وزد استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وتعادل بتروجت أمام زد وديا بهدفين لكل منهما.

وخاض بتروجت مباراتين وديتين إذ تعادل مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق بينما تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويلعب بتروجت غدا الخميس في تمام الرابعة عصرا أمام فريق الجونة.

وسيلعب بتروجت في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد تصدره جدول دوري المحترفين في الموسم الماضي.

وينطلق الدوري المصري في نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وتقام قرعة منافسات الدوري المصري يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري.

ويواصل بتروجت تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل بتروجت رفقة غزل المحلة وحرس الحدود، فيما هبطت أندية المقاولون وبلدية المحلة والداخلية.