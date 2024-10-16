الجزيري وعمر فرج يصلان القاهرة ويرافقان بعثة الزمالك إلى الإمارات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 21:36

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري

عاد ثنائي الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عمر فرج، إلى القاهرة للانتظام في تدريب الفريق.

وشارك الجزيري أساسيا في تعادل تونس أمام جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، كما شارك المهاجم الفلسطيني أساسيا في تشكيل الفدائي أمام الكويت والتي انتهت بالتعادل 2-2 في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسيرافق الثنائي بعثة الزمالك المتجهة إلى الإمارات الخميس، لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

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ويقام السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الزمالك يوم الأحد 20 أكتوبر أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر، قبل خوض إما مباراة النهائي أو تحديد المركز الثالث يوم الخميس 24 أكتوبر.

ويخوض الجزيري موسمه الرابع مع الزمالك، منذ انضمامه في صيف 2021 قادما من المقاولون، أما عمر فرج فانضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

وشارك الجزيري في مباراتي البوليس الكيني بتمهيدي الكونفدرالية، وكذلك في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، فيما شارك عمر فرج كبديل لمدة 14 دقيقة خلال مواجهة السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019، فيما يحمل الأهلي الرقم القياسي للتتويج بالسوبر 14 مرة، فيما لم يسبق لسيراميكا كليوباترا، أو بيراميدز التتويج بالسوبر من قبل.

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