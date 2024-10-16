خبر في الجول - تدريبات تأهيلية مكثفة لـ الزناري.. وفرص لحاقه بالسوبر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 21:22

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى الزناري - الزمالك ضد الإسماعيلي

يواصل الجهاز الطبي لفريق الزمالك تجهيز مصطفى الزناري مدافع الفريق بعد تعرضه للإصابة.

مصطفى الزناري

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزناري قد تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية يوم السبت الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد استقر على خوض مصطفى الزناري لتدريبات تأهيلية مكثفة.

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ولا تزال فرص لحاق الزناري بمواجهات السوبر قائمة وبقوة في انتظار نتيجة التدريبات التأهيلية.

وشارك الزناري هذا الموسم في مباراة الشرطة الكيني في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

فيما جلس على مقاعد البدلاء ذهابا وكذلك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي الذي توج به فريقه.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر في أولى مباريات نصف النهائي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

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