رابطة الأندية تعلن إقامة قرعتي الدوري وكأس الرابطة 19 أكتوبر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية موعد إجراء قرعة الموسم الجديد من بطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.

ومن المتوقع انطلاق الدوري المصري لموسم 2024 - 2025 بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وخاطبت رابطة الأندية المصرية الجهات المعنية بإقامة قرعتي الدوري وكأس الرابطة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري.

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وتنطلق مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرا بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تجري الشركة الألمانية قرعة الدوري المصري بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف.

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ويقام الدوري المصري لموسم 2024 - 2025 من دور واحد بينما الدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

وتضم كل مجموعة 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34.

وتتنافس الفرق الـ 9 الأولى من الدور الأول على اللقب في الدور الثاني، بينما الـ 9 فرق الأخرى تنافس على الهبوط.

وتقرر هبوط فريقين فقط من دوري الموسم المقبل بدلا من ثلاثة.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.

رابطة الأندية المصرية قرعة الدوري المصري كأس الرابطة
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