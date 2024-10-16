نوري شاهين يطالب بالصبر على دورتموند

طالب نوري شاهين مدرب بوروسيا دورتموند بالصبر على فريق بعد البداية الضعيفة في الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط بعد مرور 6 جولات.

وقال نوري شاهين في مؤتمر صحفي: "لن نسمح لأنفسنا بالانحراف عن مسارنا. ليس من الجيد أن نثير الشكوك بعد 6 جولات من الدوري".

وأضاف "نحن واثقون للغاية في الطريق الذي نسير فيه، وسنحصد النجاح في النهاية، ومتأكد من هذا".

وتابع "تركيزنا منصب على مواجهة سانت باولي وعلينا بذل الجهد لتحقيق الانتصار".

وأوضح "يان كوتو، وكريم أديمي، وجوليان دورانفيل، وجيو رينا سيغيبون بالتأكيد عن المباراة".

وتابع "ماكسي باير حالته تحسنت و جوليان ريرسون كان يعاني من إنفلونزا ونيكلاس زوله ظل طريح الفراش لمدة يومين. سيكون سباقا مع الزمن لتجهيزهم".

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة فريق سانت باولي، الصاعد حديثا، يوم الجمعة.

ويتصدر بايرن موينيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن لايبزج.