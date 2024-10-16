كرة يد - قمة مبكرة في نصف نهائي إفريقيا.. الأهلي يهزم الرجاء ليواجه الزمالك
الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 19:30
كتب : محمد سمير
حسم فريق الأهلي تأهله بسهولة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.
وتغلب الأهلي على حساب رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13 ضمن منافسات ربع النهائي.
وبذلك يواجه الأهلي فريق الزمالك في نصف النهائي بقمة مبكرة.
وتقام منافسات نصف النهائي مساء الجمعة المقبل.
وحصد عمر سامي لاعب الأهلي على جائزة رجل المباراة.
وكان الأهلي والزمالك قد أنهيا دور المجموعات محققان العلامة الكاملة ومتصدران لمجموعتيهما.
الأهلي فهو الفريق المتوج بلقب آخر نسخة أقيمت على حساب شبيبة كينشاسا الكونغولي.
وحقق الأهلي اللقب ست مرات.
ويعتبر الزمالك أكثر الفرق تتويجا بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري برصيد 12 لقبا.
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